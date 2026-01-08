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Curso de francés gratis: así puede estudiar desde casa con certificado

¿Quiere aprender francés? Este curso gratuito está disponible con certificado.

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Foto: Diseñado por Magnific

Noticias RCN

agosto 01 de 2026
08:45 a. m.
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Las personas que quieran fortalecer su nivel de francés pueden acceder a un curso gratuito recomendado por la Universidad Paris-Saclay. La formación se realiza de manera virtual a través de Coursera y está dirigida a estudiantes con un nivel intermedio (B1-B2).

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Aprender un segundo idioma sigue siendo una de las habilidades más valoradas en el ámbito académico y laboral. Para quienes buscan mejorar su dominio del francés, la Universidad Paris-Saclay puso a disposición de los estudiantes internacionales una serie de recursos digitales, entre ellos un curso de francés gratis disponible en la plataforma Coursera.

La iniciativa hace parte de la sección "Aprender francés" del sitio web de la universidad, donde también se recomiendan herramientas como TV5 Monde, RFI e Hilokal para reforzar la comprensión del idioma antes de viajar o estudiar en Francia.

¿Qué incluye el curso de francés gratis en Coursera?

De acuerdo con la información publicada en la plataforma, el curso está diseñado para personas con un nivel B1-B2, es decir, estudiantes que ya cuentan con conocimientos intermedios y desean fortalecer sus competencias lingüísticas.

Entre los contenidos que ofrece se encuentran:

  • Comprensión oral y escrita.
  • Actividades para ampliar el vocabulario en francés.
  • Ejercicios de gramática y estructuras del idioma.
  • Recursos para desenvolverse en contextos académicos y situaciones cotidianas.
  • Modalidad virtual para avanzar al ritmo de cada estudiante.
  • Posibilidad de obtener un certificado, de acuerdo con las condiciones establecidas por Coursera.
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Al ser un programa en línea, cada participante puede organizar su tiempo de estudio según su disponibilidad y avanzar de manera flexible.

¿Cómo inscribirse al curso de francés gratuito?

Las personas interesadas en acceder a esta formación deben ingresar a la plataforma Coursera y crear una cuenta, o iniciar sesión si ya cuentan con un perfil.

Después, deberán buscar el curso de francés recomendado por la Universidad Paris-Saclay para nivel B1-B2, revisar las condiciones de acceso, verificar la modalidad de certificación y completar la inscripción para comenzar las lecciones.

Además de este curso, la Universidad Paris-Saclay reúne en su portal otros recursos digitales para complementar el aprendizaje del idioma, lo que permite a los estudiantes practicar la comprensión auditiva, ampliar vocabulario y mejorar su desempeño antes de iniciar estudios o una estancia en Francia.

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Con este tipo de herramientas, quienes ya tienen una base en francés pueden continuar perfeccionando el idioma desde cualquier lugar y a su propio ritmo, sin necesidad de asistir a clases presenciales.

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