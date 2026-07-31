Salsa líquida: este fue el segundo eliminado de MasterChef Celebrity Colombia 2026

Grandes expectativas se generaron en torno a los siete participantes que estuvieron en riesgo de eliminación durante el más reciente reto en la cocina más exigente del mundo.

Sin embargo, la sensibilidad invadió a cada uno de ellos ya que algunos expresaron la importancia de dejar de lado el miedo y tomar las debilidades como el mayor elemento de motivación para cumplir sus propias expectativas.

Pese a los comentarios de todos, la presentadora explicó las principales condiciones del reto ya que el desafío tomó por sorpresa a más de un cocinero en riesgo que pensó que el reto iba a ser totalmente libre.

¿Cómo fue el segundo reto de eliminación en MasterChef?

Las reglas fueron puestas sobre la mesa. El plato para el reto de eliminación era completo, de sal y libre. Sin embargo, todos tuvieron que cocinar preparaciones en donde la salsa bbq Bary tenía que ser la protagonista en sus presentaciones hot, dulce y original.

Pero la suerte corrió por cuenta del dado ya que los siete participantes tuvieron que lanzar este para determinar la salsa con la que iban a trabajar durante los 60 minutos de reto. Marta, Julieta y Luisa cocinaron con la salsa hot, Marcela, Luciano y Angélica con la dulce y Víctor fue el único con la original.

Ante las expectativas, los chefs fueron enfáticos en afirmar que querían platos con buenos sabores, buenas cocciones y, sobre todo, con la menor cantidad de errores posibles. Esto a raíz del más reciente reto de salvación en donde los jueces dieron a conocer que el nivel había bajado desde el primer capítulo.

Los fogones se encendieron y, con la despensa libre, las siete celebridades en riesgo empezaron a ejecutar las recetas que, en más de una estación, tuvieron que apelar a la improvisación para sorprender.

¿Quién fue el eliminado de hoy en MasterChef?

El tiempo en la cocina terminó y los siete participantes tuvieron que presentar las preparaciones que lograron realizar durante el tiempo estimado para el reto. Pero la preocupación empezó a crecer entre algunos cocineros. Este fue el caso de Angélica, quien incluso se quemó el brazo durante su proceso en la estación.

Todos se dirigieron al atril para presentar el plato que los iba a salvar o a eliminar para siempre de la competencia. La primera en pasar fue Marcela, quien presentó una milhoja callejera con carne chata que se llevó muy buenos comentarios de los chefs.

Luisa presentó una bondiola de cerdo glaseada con vino, puré y gajos de naranja. Pese a que recibió sugerencias por el emplatado de la salsa, su plato fue bueno para los chefs. Luciano cocinó una carne, en su punto perfecto, con papas en donde la salsa tomó gran protagonismo.

Julieta presentó unos waffles de pollo con salsa bbq hot, parmesano y miga de pan. Aunque recibió buenos comentarios, los chefs exaltaron que debía mejorar su emplatado.

Finalmente, Angélica, Marta y Víctor culminaron la degustación al presentar un pollo, una hamburguesa y un lomo saltado respectivamente. No obstante, las dos actrices tuvieron importantes fallas con sus preparaciones.

Tras la deliberación de los chefs, la segunda celebridad eliminada de la competencia fue la actriz Angélica Blandón.