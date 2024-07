Cony Camelo y Marcela Gallego no logran entenderse en MasterChef Celebrity

En el más reciente episodio de MasterChef Celebrity, los concursantes se enfrentaron a un nuevo desafío de salvación. Este reto, propuesto por la deportista Caterine Ibargüen, ganadora del primer pin de la jornada, implicaba el uso de granos ancestrales y la competencia directa entre los participantes.

Las actrices Cony Camelo y Marcela Gallego fueron emparejadas, lo que generó algunas tensiones en la cocina.

Inicialmente, los 14 participantes con delantal negro eligieron pareja pensando que trabajarían juntos, pero la sorpresa fue que debían competir entre ellos. Cada concursante comenzó su propia receta, pero 20 minutos después, se vieron obligados a intercambiar estaciones y continuar con la receta de su compañero.

A pesar de que algunos esperaban volver a su estación original, esto no ocurrió, y cada uno tuvo que finalizar el plato iniciado por el otro.

Cony Camelo llora tras diferencias con Marcela Gallego en MasterChef Celebrity

La falta de comunicación entre Cony Camelo y Marcela Gallego se hizo evidente cuando intentaron indicarse mutuamente cómo continuar con las recetas. Esta incomunicación llevó a cada una a tomar decisiones independientes, cambiando elementos de los platos originales. Cony expresó entre lágrimas su frustración: "Me trato de comunicar con Marce para explicarle y es completamente imposible (…) esa incomunicación con Marce me dolió mucho (…) me costó cambiar de planes y nuevamente el error que cometo de no tomar decisiones a tiempo".

Por su parte, Marcela también reconoció la dificultad para comunicarse y decidió seguir su propia receta para salvar lo que tenía en frente. Al final del reto, los jurados evaluaron los platos y determinaron que Marcela Gallego se salvaría del reto de eliminación, subiendo al balcón tras quitarse el delantal negro. Aunque Cony no estaba satisfecha con el resultado de su preparación, recibió palabras de aliento de su compañera Nina Caicedo, quien también obtuvo un delantal negro tras competir con Víctor Mallarino.

Este episodio destacó la importancia de la comunicación y la capacidad de adaptación en la cocina, y cómo la presión del concurso puede afectar a los participantes. A medida que avanza la competencia, las tensiones y los desafíos se intensifican, poniendo a prueba no solo las habilidades culinarias de los concursantes, sino también su capacidad para trabajar en equipo bajo presión.