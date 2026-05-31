Dua Lipa se casó este domingo con el actor Callum Turner en ceremonia privada en Londres

La cantante Dua Lipa y el actor británico Callum Turner contrajeron matrimonio este domingo 31 de mayo en una discreta ceremonia civil a la que asistió un exclusivo grupo de familiares y amigos. Según portavoces internacionales, la boda podría ir seguida de una amplia celebración de tres días en Sicilia.

Así mismo, diferentes diarios británicos dieron a conocer las imágenes inéditas de la boda en las que se le vio a la estrella de 30 años portando un traje blanco de dos piezas, diseñado por la casa Schiaparelli y un amplio sombrero con curvatura.

¿Quién es el esposo de Dua Lipa?

Callum Turner es un famoso actor y modelo británico que ha sido ampliamente reconocido por su participación en distintas producciones con éxito internacional. Una de sus interpretaciones más conocidas corresponde a la que obtuvo en ‘Animales fantásticos’ por lo que actualmente es considerado como un posible candidato para interpretar a James Bond.

La pareja, que lleva saliendo desde enero del 2024, decidió abstenerse de dar declaraciones ante los medios de comunicación internacional. La presencia de ambos en redes sociales no ha sido constante y el actor ha estado presente en varias de las presentaciones de la gira mundial que la mujer llevó a cabo en años pasados.

Dua Lipa, hija de migrantes kosovares, se ha convertido en una de las principales cantantes británicas desde su sencillo "Be The One" en 2016. La estrella del pop anunció en una entrevista con la edición británica de Vogue el año pasado que ella y Turner planeaban casarse.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha compartido detalles de la celebración por medio de sus redes sociales. De esta manera, sus más fieles seguidores han manifestado estar al tanto de la información que compartan sobre la celebración de su luna de miel.

¿Qué más se sabe de la boda de Dua Lipa?

La boda se llevó a cabo, de manera privada, en Londres, Inglaterra Dicha ceremonia se celebró en el Old Marylebone Town Hall y contó con un grupo de familiares.

Pese a que su relación se ha mantenido lejos del foco del espectáculo, sus fanáticos los perfilan como una de las parejas más estables del mundo del entretenimiento.