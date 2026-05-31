¿Quién es Iván Cepeda, el líder de izquierda que llega a la segunda vuelta presidencial?

La de Iván Cepeda ha sido una carrera definida por las ideas de izquierda. Heredó de sus padres, Manuel Cepeda Vargas y Yira Castro Chadid, una educación basada en la ortodoxia más pura de ese sector de la política.

Ambos, reconocidos líderes del Partido Comunista Colombiano, se encargaron de inculcarle a su hijo las bases para una carrera política encaminada desde el comienzo por la ruta de las ideas revolucionarias.

El brinco de Cepeda a la campaña presidencial

Su decisión de ser candidato presidencial se consolidó justamente un mes después de que el Juzgado de Bogotá condenara en primera instancia y luego absolviera al expresidente y líder del partido Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, por un proceso que los tuvo enfrentados por casi una década.

Cepeda inició la carrera presidencial participando en la consulta del Pacto Histórico del 26 de octubre, en la que se midió con la exministra Carolina Corcho y con el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien a lo último desistió de participar en los comicios.

Ese día, Cepeda ganó con más de un millón 500 mil votos.

En marzo de este año intentó participar en una consulta de izquierda denominada frente por la vida, pero la ley electoral era clara y le impedía participar en dos consultas en un mismo ciclo electoral, hecho que lo obligó a ir directamente a la primera vuelta.

A los siguientes días, Cepeda anunció a la también senadora y líder indígena caucana Aida Quilcué como fórmula vicepresidencial.

Iván Cepeda, una vida marcada por las ideas de izquierda

Cepeda nació en Bogotá el 24 de octubre de 1962 en un hogar de tinte muy político: su mamá, Yira Castro, fue una activista y concejal, y su papá Manuel Cepeda, abogado y líder de izquierda.

A lo largo de sus primeros años, Cepeda vivió en La Habana, Cuba, y en Praga, en la época de la llamada cortina de hierro. Finalmente, la familia Cepeda Castro se radicó en Bogotá, exactamente en la localidad de Kennedy, donde cepeda inició como líder estudiantil y miembro de la Juco.

Su mamá murió de una enfermedad grave en 1981, cuando él era adolescente. Su papá fue asesinado en 1994, siendo senador del partido Unión Patriótica.

Fue Cepeda Castro, quien iba en un bus de transporte público cuando era docente en la Universidad Javeriana, y durante el recorrido encontró a su papá recién asesinado al interior de su carro.

Estudió filosofía en la universidad de Sofía San Clemente, en Bulgaria, y tiene una maestría en Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Católica de Lyon, en Francia.

Inició su carrera política trabajando en diferentes organizaciones de víctimas del conflicto armado.

En 2009 decidió lanzarse a la política y fue elegido, para 2010, como representante a la Cámara por Bogotá con el partido Polo Democrático. Cuatro años después pasó al Senado y desde 2014 y hasta este 2026, ha estado por tres periodos legislativos en la cámara alta del Congreso de la República.

Desde allí siempre ha manejado temas como la construcción de paz, conflicto armado y justicia transicional en la comisión de derechos humanos.

Su vida personal la ha llevado a lo largo de los años de forma muy privada. Está casado con la antropóloga Blanca del Pilar Rueda, quien trabaja en la Jurisdicción Especial para la Paz. Uno de los temas que une a la pareja es la defensa de los derechos humanos.

También tiene tres mascotas: Raiza, Mulán y Micala.

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Otra faceta del congresista ha sido la de negociador de paz: entre 2012 y 2016, fue facilitador en medio del proceso que terminó con la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno y las antiguas Farc.

Este hecho le generó grandes cuestionamientos por la cercanía que se le vio con excomdandates guerrilleros como Iván Márquez, Jesús Santrich y Timochenko.

Otra de las polémicas que más lo han marcado es su mención en los computadores de Raúl Reyes en 2008 cuando fueron incautados por el Ejército Nacional.

A las críticas, Cepeda ha insistido que esto no tiene validez judicial y que la incautación no tuvo la cadena de custodia adecuada.