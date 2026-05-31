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Monumental banderazo de la hinchada de Colombia antes del duelo de despedida ante Costa Rica

Cientos de hinchas acompañaron a la Selección Colombia en un multitudinario banderazo previo al partido de despedida frente a Costa Rica. La Tricolor ultima detalles antes de viajar al Mundial 2026.

Banderazo de la Selección Colombia
Foto: Deportes RCN

Noticias RCN

mayo 31 de 2026
09:07 p. m.
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La ilusión mundialista ya se siente en las calles de Bogotá. A pocas horas del partido de despedida de la Selección Colombia frente a Costa Rica, cientos de aficionados se reunieron este domingo 31 de mayo para protagonizar un emotivo banderazo en apoyo al equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

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El encuentro entre la Tricolor y los costarricenses se disputará este lunes 1 de junio en el estadio El Campín y marcará el último compromiso del combinado nacional antes de emprender su viaje hacia México, donde establecerá su base de concentración para afrontar el Mundial de 2026.

Los hinchas acompañaron el último entrenamiento de la Tricolor

La cita fue en los alrededores del estadio de Techo, donde la Selección Colombia llevó a cabo su última práctica antes del compromiso amistoso. Una vez concluyó la sesión de entrenamiento, decenas de seguidores comenzaron a cantar, ondear banderas y expresar su respaldo a los jugadores.

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La actividad se convirtió en una verdadera fiesta futbolera. Familias, jóvenes y aficionados de diferentes regiones del país aprovecharon la oportunidad para demostrar su confianza en el equipo que representará a Colombia en la Copa del Mundo.

El ambiente estuvo marcado por los cánticos, camisetas amarillas y mensajes de aliento para una generación que llega con grandes expectativas a la cita orbital.

El Campín se prepara para una noche especial

El duelo entre Colombia y Costa Rica comenzará a las 6:00 p.m. en el estadio El Campín, escenario que volverá a recibir a la Selección en una jornada cargada de emoción y sentimiento patrio.

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Se espera una masiva asistencia de público para despedir al equipo antes de su viaje. Para muchos aficionados será la última oportunidad de ver en acción a la Tricolor en territorio colombiano antes del inicio del Mundial.

Quienes no puedan asistir al estadio podrán seguir el compromiso a través del Canal RCN, cuya transmisión especial comenzará desde las 4:00 p.m. Además, el encuentro estará disponible mediante la aplicación oficial del canal y en el canal de YouTube de Deportes RCN.

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