“Cerramos este capítulo”: Nataly Umaña afirma que logró “sanar” su divorcio con Alejandro Estrada

El mundo del entretenimiento tiene los ojos puestos sobre Alejandro Estrada, quien se convirtió en el favorito de Colombia durante los meses más recientes al llevarse el triunfo de la tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia.

Por esto, la reacción por parte de la mujer no se hizo esperar y ya es viral en todas las redes sociales, pues algunos han criticado sus declaraciones al manifestar que esta no ha “superado” el fin de su relación con el actor.

Nataly Umaña afirma que sanó su relación con Estrada

En las horas más recientes, la mujer se tomó su cuenta de Instagram para referirse al sin fin de críticas y titulares que ha protagonizado tras reaccionar al triunfo de su exesposo en el reality más famoso del país. Por esto, reveló que el acontecimiento se convirtió en el “cierre” de un capítulo con el que el país fue testigo del fin de su relación de más de diez años.

“Solo nosotros lo vivimos, las historias completas nunca cabrán en un titular de noticias. La verdadera madurez llega cuando somos capaces de reconocer la humanidad y las virtudes del otro. Me alegra que después de tanto ruido también haya espacio para la verdad”, afirmó.

Así mismo, afirmó su alegría por lograr, después de dos años, hablar “el uno del otro” con total transparencia y “agradecimiento”. De esta manera, la actriz también introdujo algunos clips del ganador en los que se refirió a ella y recalcó su tranquilidad por la fidelidad de la mujer durante su relación sentimental.

Por supuesto, sus palabras ya han generado cientos de reacciones ya que Alexa Torres no dudó en ocultar su emoción al comentar aplausos en su publicación.

Alejandro Estrada habla sobre el fin de La Casa de los Famosos

Por otro lado, el actor se tomó sus redes sociales en donde compartió un carrusel de fotografías y dio un sentido discurso sobre el cierre del ciclo al llevarse el premio mayor de la tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia.

“Hoy cierro un capítulo muy importante de mi vida con el corazón lleno de gratitud. La cuarta fue la vencida. Fui parte del primer top 4 conformado únicamente por hombres, fui el primer actor en ganar La Casa de los Famosos y tuve el privilegio de vivir una experiencia que jamás voy a olvidar”, aseguró.