Famoso actor confesó que fue diagnosticado con VIH: "hoy rompo este silencio"

El pasado 18 de diciembre de 2025, un destacado actor, guionista y director español subió un post a Instagram y reveló que desde hace algún tiempo es un paciente diagnosticado con VIH.

Se trata de Eduardo Casanova, que tiene 34 años y ha participado en películas como 'Del lado del verano', 'Mi gran noche', 'La novia de América' y 'Al margen'.

Además, también ha actuado en series de Netflix como 'La casa de las flores', 'Fanático' y 'Érase una vez, pero ya no'.

El actor reconoció que el diagnóstico le generó temores e incertidumbres, pero que hablar de su verdad lo hace sentir feliz y orgulloso.

Así fue como Eduardo Casanova, el reconocido actor español, confesó que tiene VIH

En su cuenta de Instagram, Eduardo Casanova mostró el adelanto de una película documental en la que hablará del VIH y retratará un poco más su historia y la de otros pacientes.

"Tengo VIH. Hoy rompo este silencio tan desagradable y doloroso después de muchísimos años. Un silencio que guardamos y sufrimos muchísimas de las personas con VIH. Lo hago cuando yo quiero, cuando yo puedo y lo hago por mí, pero deseo que esto pueda ayudar a más gente", escribió el actor Eduardo Casanova.

"Lo hago a mi manera, a través del cine, que es mi forma de comunicarme. Pero, sobre todo, lo hago con dignidad. La dignidad debería ser la forma en la que todas las personas con VIH pudieran salir del armario. Se estrenará en cines pronto, el año que viene y ya habrá tiempo para explicar más cosas. Pese al miedo y la incertidumbre, hoy me siento profundamente feliz", concluyó.

El actor Eduardo Casanova ha recibido el apoyo de sus seguidores tras revelar que tiene VIH

Luego del post en el que el actor Eduardo Casanova habló a corazón abierto, sus seguidores le han deseado fortaleza y le han hecho saber que están con él.

"Estamos aquí hoy y siempre", "eres valiente y muy generoso", "te admiro como director y ahora también como persona", "estoy muy orgulloso de ti", "te mandamos muchos abrazos" y "eres increíble", han sido algunos de los mensajes escritos en redes sociales.