Cantante argentino confesó que fue diagnosticado con VIH: este es su testimonio

En las últimas horas, mediante un video en el que abrió su corazón, un cantante argentino reveló que fue diagnosticado con VIH.

Se trata de Jhonatan Müller, que se conoce como El Villano en la industria musical, canta cumbia y tiene 34 años.

Según el artista, su diagnóstico fue totalmente sorpresivo y no sabe quién pudo haberlo contagiado. Además, también confesó que no sabe si él pudo transmitirle la enfermedad a alguna de las parejas con la que estuvo.

Así fue el momento en el que El Villano, el cantante argentino, informó que tiene VIH

"Tengo VIH y todos mis familiares y amigos se están enterando a través de este video porque no quería que nadie me pare de hacerlo. Siento que mi propósito es compartirles toda mi verdad, desde lo más oscuro que viví, hasta la luz y conectar con Dios", afirmó El Villano en un video.

"Creí que estaba en mi mejor momento de vida y fui al médico por un dolor de estómago, porque me veía más flaco y me sentía un poco cansado. Me mandaron una serie de análisis, entre ellos el examen del VIH y todo me salió bien, menos ese", agregó El Villano.

"No sé quién me contagió y no sé a quién contagié porque hace dos años que estoy con la misma persona y, gracias a Dios, ella se analizó y está bien porque siempre nos cuidamos. Pero, me di cuenta de que no era algo que me lo iba a guardar para mí porque tuvo un pasado de excesos", concluyó.

Ante esas palabras, una gran cantidad de internautas lo felicitaron por la gallardía que tuvo para hablar del tema y le desearon una pronta y satisfactoria recuperación.

¿Qué ha manifestado El Villano, el cantante argentino, tras los mensajes que ha recibido de sus seguidores?

En la mañana de este 29 de abril, El Villano reconoció que ha recibido mensajes muy sentidos y que todos le han servido para encontrar los ánimos y las fuerzas que necesita para luchar y afrontar este presente.

"Hoy quiero agradecerles profundamente a todos y cada uno de ustedes por sus comentarios tan cálidos y amorosos. Sus mensajes me llenan de fuerza y me hacen llorar de emoción, en especial cuando comparten mi video para que el mensaje de conciencia llegue a más personas", escribió el cantante en una historia de Instagram.