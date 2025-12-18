Reconocida actriz colombiana habló del derrame cerebral que sufrió: "hoy quiero pedirles"

En los últimos días, por la nueva emisión de 'Chepe Fortuna' en la pantalla del Canal RCN, una de sus reconocidas actrices ha abierto su corazón y recordado uno de los momentos más difíciles de su vida.

Se trata de Omeris Arrieta, que interpretó a 'Venezuela Castillo', y sufrió un derrame cerebral en el 2015.

La actriz estaba grabando una producción televisiva cuando se desvaneció y tuvo que ser llevada de emergencia a una entidad hospitalaria.

Además, después del diagnóstico, sufrió múltiples complicaciones que le causaron trombosis, pérdidas de memoria y de movilidad.

Sin embargo, su proceso de rehabilitación fue exitoso y, aunque estuvo varios años alejada de la televisión, logró recuperarse de manera satisfactoria.

De hecho, Omeris Arrieta, pensando en la evolución de su salud, se realizó una cirugía para bajar de peso y ha asegurado que su vida tuvo un nuevo comienzo desde el complejo diagnóstico.

¿Qué recordó Omeris Arrieta, la reconocida actriz colombiana, sobre su derrame cerebral?

En una entrevista que le realizó Buen Día Colombia el pasado 11 de diciembre, Omeris Arrieta explicó qué fue lo que sintió antes de desvanecerse por el derrame cerebral.

"En ese momento yo sentía que veía a la mitad de las personas, pero después ya no me acuerdo de más", relató.

Además, hace seis días, hizo hincapié en que se recuperó de gran manera gracias a los procesos médicos y le envió palabras de apoyo a una de sus colegas que también fue diagnosticada con un derrame cerebral.

"Mile Vergara y yo compartimos algo que solo quien lo ha vivido puede entender: las dos atravesamos un derrame. Yo, gracias a Dios, pude recuperarme. Ella, mi Mile, quedó con limitaciones, pero aun así sigue de pie, sigue luchando, sigue brillando con una fuerza que conmueve y sacude el alma", comenzó escribiendo la actriz Omeris Arrieta.

"Por eso hoy quiero pedirles algo a todos ustedes, mi gente linda: no la suelten de sus oraciones, acompáñenla en sus redes, apóyenla, abrácenla, cuídenla con palabras y fe", concluyó.

¿Cómo han reaccionado los seguidores de Omeris Arrieta, la reconocida actriz, tras sus últimas reflexiones sobre el derrame cerebral?

Después de las últimas declaraciones de Omeris Arrieta, sus seguidores se han mostrado muy felices por su recuperación.

"Eres un ejemplo", "eres mi orgullo, mamita", "me conmueve tu historia", "bendiciones siempre", "que Dios te regale salud abundante", "te admiro mucho" y "tienes un gran corazón", han sido algunos de los mensajes.