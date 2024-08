¿Por qué en 1992 Colombia adelantó su horario oficial una hora?

Por primera vez en la historia de Colombia, el país experimentó un cambio en su hora oficial, un hecho que en otros lugares del mundo, como Estados Unidos y Europa, ocurre regularmente.

Este evento insólito tuvo lugar el 2 de mayo, cuando a las 12 de la medianoche no era realmente la medianoche, sino la 1:00 a.m. del día siguiente. En otras palabras, una hora de la vida de los colombianos se esfumó, pero no por algún fenómeno sobrenatural, sino por decreto gubernamental.

Un cambio histórico en el tiempo

El cambio fue implementado a través del Decreto 717, impulsado por el ministro de Comercio Exterior, Juan Manuel Santos, quien argumentó que la medida tenía varios beneficios. Al adelantar el reloj una hora, se buscaba aprovechar mejor la luz solar, ahorrar energía, y ofrecer mayor seguridad a los ciudadanos al permitirles regresar a casa cuando aún estaba claro. Además, se consideró que este cambio podría fomentar la actividad comercial, ya que los colombianos tendrían más tiempo libre antes del anochecer para realizar compras o descansar.

El escenario elegido para marcar este momento histórico fue el Centro de Control de Calidad y Metrología, dependiente de la Superintendencia de Industria y Comercio. Allí, un grupo de funcionarios, liderados por Jorge Orlando Montealegre, superintendente de dicha entidad, realizó la tarea simbólica de adelantar los relojes que marcan la hora oficial del país.

Estos no eran simples relojes, sino resonadores atómicos alemanes, que llevan 13 años midiendo el tiempo de manera tan precisa que solo se desfasan por un segundo cada 3,200 años. Mientras dos de estos relojes marcan la hora oficial de Colombia, el tercero está conectado con Greenwich, el "Vaticano del tiempo", garantizando así la exactitud del cambio.

¿Quién inventó los cambios de horario?

La idea de modificar la hora para aprovechar mejor la luz del día no es nueva. Fue propuesta por primera vez en 1784 por Benjamin Franklin, el famoso político, científico e inventor estadounidense, cuando se desempeñaba como embajador de Estados Unidos en Francia. Al darse cuenta de que muchas horas de luz natural se desperdiciaban mientras la gente dormía, Franklin sugirió adelantar el horario para ahorrar en el consumo de velas. Aunque su propuesta no se implementó en su momento, sentó las bases para lo que eventualmente se convertiría en el horario de verano.

Sin embargo, la idea no fue adoptada oficialmente hasta 1905, cuando el constructor inglés William Willett retomó el concepto. Willett, al observar que los londinenses dormían varias horas después del amanecer, propuso cambios de hora escalonados durante el verano para maximizar el uso de la luz solar. Aunque esta propuesta tampoco fue implementada en su totalidad, influyó en la creación del primer cambio oficial de hora, que fue adoptado por Estados Unidos en 1916 durante la Primera Guerra Mundial con el objetivo de ahorrar combustible.

Una hora que desapareció… por una buena causa

La idea de cambiar la hora no era nueva en Colombia. De hecho, en 1982, durante el gobierno del presidente Betancur, se expidió el Decreto 2707 con el mismo propósito, aunque nunca se llegó a implementar. En esta ocasión, sin embargo, la necesidad de ahorrar energía y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos impulsó a que la medida finalmente se llevara a cabo.

El ministro de Minas y Energía, Juan Camilo Restrepo, estimó que el cambio de hora podría permitir al país ahorrar cerca del 1.5% de la energía que consume actualmente, un beneficio considerable en tiempos de crisis energética.

Reacciones y adaptaciones al nuevo horario

La noticia del cambio de hora generó una mezcla de curiosidad, confusión y buen ánimo entre los colombianos. Algunos, como Sofía Castillo, una empleada de una empresa textil, bromeaban con la idea de que sus horarios habituales se verían alterados, pero celebraban la posibilidad de salir más temprano del trabajo. En Barranquilla, incluso, se organizaron fiestas en las calles para recibir el nuevo horario con música.

Por otro lado, en sectores como la aviación y el transporte público, se tomaron medidas para asegurar que la transición al nuevo horario se realizara sin contratiempos. Las aerolíneas ajustaron sus itinerarios para sincronizar los vuelos internacionales con el horario adelantado, mientras que los servicios de transporte urbano e intermunicipal también anunciaron que se ajustaría a la nueva hora.

Un cambio que se sintió en todo el país

La adopción de la nueva hora no solo afectó a las rutinas diarias, sino que también despertó preguntas curiosas y comentarios humorísticos entre los ciudadanos. Desde preocupaciones sobre el “reloj biológico” hasta bromas sobre gallos que no sabrían a qué hora cantar, el cambio de hora se convirtió en un tema de conversación en todo el país.

Aunque para algunos la idea de perder una hora de vida podría parecer inquietante, otros lo veían como una oportunidad para disfrutar de más luz solar y hacer que los días parecieran más largos. Al final, como recomendaban las autoridades, lo más importante era ajustarse al nuevo horario y continuar con la vida normal, sin preocuparse demasiado por la hora que marcaba el reloj.

Este día histórico marcó un antes y un después en la forma en que los colombianos experimentan el tiempo, y dejó una lección importante: a veces, un pequeño ajuste en el reloj puede traer consigo grandes cambios en la vida cotidiana.