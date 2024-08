Yulieth rompió el silencio sobre su separación con Alfredo Redes: ¿Por qué terminaron?

Yulieth Almario, ex pareja del influencer y comediante Alfredo Redes, finalmente rompió el silencio sobre su reciente separación con el exparticipante de 'La Casa de los Famosos'.

Tras diversos rumores que circularon en redes sociales, Almario se refirió a la situación a través de su cuenta de Instagram, respondiendo al video compartido por Redes donde anunció su decisión de separarse.

Según el video de Redes, la pareja terminó su relación hace 20 días y él actualmente vive solo. Al abordar las especulaciones en torno a la ausencia de Almario en sus publicaciones en las redes sociales, Redes quiso poner fin a los rumores.

"Por favor, no me pregunten más sobre eso, se los agradezco. Yulieth y yo ya no estamos juntos. Nos separamos hace 20 días... Ahora estoy viviendo solo, así que todos tienen clara la situación".