Empresa en China ofrece 10 días de 'licencia por infelicidad' y remunerada: ¿Cómo funciona esta medida?

En un giro innovador hacia la promoción del bienestar en el lugar de trabajo, Yu Donglai, presidente de la cadena minorista china Pang Dong Lai, ha implementado una política revolucionaria: la “licencia por infelicidad infeliz”.

Esta medida permite a los empleados tomar hasta 10 días de licencia remunerada si se sienten emocionalmente desbalanceados, marcando un paso significativo en la humanización del entorno laboral.

Anunciada durante la Semana de Supermercados de China 2024, la nueva política ha captado la atención tanto de empleados como de expertos en recursos humanos. En un entorno empresarial donde el estrés y la presión suelen ser la norma, esta iniciativa destaca por su enfoque proactivo hacia la salud mental.

Según Yu Donglai, el objetivo es sencillo pero profundo:

"Todos tenemos momentos en los que no estamos contentos, así que si no estás contento, no vengas a trabajar."