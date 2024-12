Video: Bad Bunny se rindió a los pies de Medellín y dedicó estas palabras en el concierto de Feid

Salomón Villada, conocido en la industria musical como Feid, cerró su tour "Ferxxocalipsis" con tres conciertos 'sold out' en Medellín, su ciudad natal.

Y, aunque en todas las fechas tuvo invitados de lujo, el 8 de diciembre sorprendió a sus fanáticos con la presencia de algunos de los reggaetoneros más admirados. Entre ellos, Bad Bunny, Myke Towers, Maluma, J Balvin y Karol G.

En esa última fecha, el primer artista invitado en subirse a la tarima del estadio Atanasio Girardot y poner a vibrar al público asistente fue el puertorriqueño Bad Bunny, que inició interpretando la canción 'un preview' y, adicionalmente, cantó 'perro negro' junto a Feid.

Sin embargo, el 'conejo malo' no solo aprovechó el momento para deleitar al público con su música, sino que también para dedicarle unas palabras de admiración y cariño a sus seguidores en Medellín y también a Feid.

Estas fueron las palabras que Bad Bunny le dedicó al público de Medellín en el concierto de Feid

"Gracias por recibirme así. Gracias por el cariño y el amor", inició afirmando Benito, mientras que Feid hacía gestos de arenga para que el público de Medellín siguiera expresándole a Bad Bunny su admiración.

"Todavía no me olvido de la última vez que estuve aquí y compartimos y cantamos juntos. No puedo esperar para volver a hacerlo, así que esto para mí significa mucho", agregó totalmente rendido a los pies de sus seguidores en Colombia.

Así fue como Bad Bunny admiró a Feid en el último concierto en Medellín

Posterior a las palabras que Bad Bunny le dedicó al público, volteó a mirar a Feid, con quien colaboró en 'perro negro', un éxito reconocido en los Latin Grammy, y lo exaltó.

"Gracias al Ferxxo, a Feid, por invitarme. Felicidades, brother, te has convertido en el héroe de tu ciudad porque te lo mereces, tienes un buen corazón y eres tú de verdad", expresó.

Adicionalmente, el 'conejo malo' le llevó coco de moca a Feid y brindó junto a él en plena tarima. En ese momento, afirmó que solo "había traído un poquito para que se lo dejaran pasar en el aeropuerto" y le generó una risa al público presente en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.