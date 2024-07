Esperanza Gómez sorprende con posible retiro del cine para adultos: esta es la razón

Esperanza Gómez, reconocida actriz de contenido para adultos, ha sorprendido recientemente al revelar sus planes de retirarse de la industria por motivos de salud.

Y es que en una entrevista concedida al programa La Red Viral en YouTube, Esperanza confesó que está considerando abandonar la industria debido a problemas de salud que le dificultan realizar escenas para adultos.

¿Por qué se retirará Esperanza Gómez?

"Voy a terminar dejando la industria más por salud que por otra cosa", declaró. "Me está costando mucho trabajo grabar y después de una sesión de grabación tengo dificultades para moverme", dijo Gómez a Red Viral, en YouTube.

Gómez reveló que las posiciones forzadas que requieren las escenas para adultos están causando daños en su columna vertebral.

A pesar de tener solo 44 años de edad, su columna presenta una degeneración similar a la de una persona de 70 años. Esto ha llevado a dolores intensos que dificultan sus movimientos tanto durante las grabaciones como en su vida diaria.

"Al día siguiente me cuesta mucho pararme de la cama y en ocasiones no soy capaz de levantarme sola", relató al mismo medio.

Esperanza Gómez y sus problemas de salud

Los problemas de salud que enfrenta Esperanza no son recientes. Hace cuatro años, durante una actividad cotidiana, experimentó un fuerte dolor en la columna que le impidió moverse por sí misma.

Tras ser examinada por un médico, se le diagnosticó un degeneramiento en la columna vertebral que se había desarrollado desde su infancia. "Los nervios de mi columna se inflaman y el dolor es insoportable", describió la actriz.

Ante estas complicaciones de salud, Esperanza ha comenzado a considerar seriamente su retiro de la industria para adultos. Aunque no ha tomado una decisión definitiva, reconoce que las dificultades físicas que enfrenta están influyendo en su pensamiento. "No lo quiero aceptar, pero creo que sí, porque me cuesta y me duele muchísimo", afirmó.

Con estas revelaciones, Esperanza Gómez ha dado a conocer una faceta más personal de su vida, demostrando que las exigencias físicas del trabajo en la industria para adultos pueden tener consecuencias significativas para la salud.