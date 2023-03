En fotos: el colombiano que chicanea su relación con una muñeca de trapo

En redes sociales se ha hecho viral en las últimas semanas la historia de un sujeto que supuestamente mantiene una relación con una muñeca de trapo y constantemente comparte fotografías de los momentos que comparten en la capital de la República junto “a su amada”.

Hombre que mantiene relación con muñeca de trapo

Cristian, un bogotano de 27 años, se ha hecho viral en redes sociales luego de compartir su relación con una muñeca de trapo que él mismo diseñó y la cual luce orgulloso frecuentemente en fotografías.

El nombre de la “mujer de la que se enamoró” es Natalia Ortíz, quien incluso tiene una cuenta de Facebook en la que supuestamente comparte los momentos que vive junto a Cristian.

Hace un tiempo este joven bogotano habló para el canal de Daniel GTZ en YouTube y aseguró que es compañía para él e incluso piensa en casarse con su creación. “Lo hice para no estar solo, fue creado por mí. Con mi muchachita miramos tele y hablamos de todo. No saben cuánto la amo, he durado todo este año con ella. Pienso casarme”, dijo.

Entre los hechos más curiosos de esta historia se encuentra el que ocurrió hace un par de semanas cuando se difundieron imágenes en el que supuestamente habían nacido “hijos” como fruto de esta relación.

En las fotografías se puede observar a Cristian vestido con implementos quirúrgicos y muy conmovido por “el nacimiento de sus hijos”.

Cristian se hizo viral en redes al posar en diferentes lugares de Bogotá junto con su novia. Este sujeto reconoce que no quiere pasar el resto de su vida en soledad y por ello decidió crear a su pareja.

Sus videos han sido difundidos en TikTok y hace poco anunció la llegada de su “tercer bebé”, por lo que cientos de usuarios se perturban por la situación que creó.