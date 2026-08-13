¿Carne cruda?: este fue el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity Colombia

Los participantes de MasterChef Celebrity Colombia vivieron una nueva eliminación en la que las exigencias estuvieron más presentes que nunca, pues las fallas de cálculo le pasaron factura a más de una celebridad que no logró tener el resultado esperado para el desafío de la noche.

Pese a que varios tuvieron comentarios sobre sus preparaciones, la decisión final de los jueces marcó la diferencia ya que uno de los errores fue trascendental a la hora de medir el desempeño de los siete cocineros en riesgo.

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¿Cómo fue el reto de eliminación en MasterChef?

Los fogones de la cocina más famosa del país se encendieron y las siete celebridades llegaron con las mayores expectativas ya que, pese a que el reto era de eliminación, las cajas misteriosas también se hicieron presentes para condicionar los platos que iban a ser presentados durante la jornada.

La comida tradicional tuvo que ser la protagonista ya que todos eligieron una caja al azar para encontrarse con un ingrediente que debía acompañar las preparaciones.

Ante las amplias inquietudes, los ingredientes fueron revelados: Sebastián encontró manjar blanco, Luciano encontró chips de papa, Víctor tuvo que trabajar con banano deshidratado, Emmanuel encontró corchos, Virginia trabajó con hormigas culonas, Lina encontró achiras y Mariana descubrió dulce mamey.

El tiempo en la cocina inició y todas las celebridades tuvieron que hacer uso de su imaginación para lograr crear un buen plato, de dulce o sal, durante los 60 minutos que se dispusieron para el desafío. Pese a que el plato era libre, la condición era trabajar con los ingredientes hallados en las cajas.

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¿Quién fue eliminado de MasterChef?

El tiempo de presentar las preparaciones inició y cada celebridad se acercó a los jueces para exponer sus platillos. Sin embargo, varios de estos tuvieron serios comentarios ya que, ante la ausencia de halagos, las sugerencias empezaron a aparecer en cada una de las preparaciones.

Sin embargo, un platillo en especial se llevó la atención de los jueces ya que la proteína presentada por Lina Tejeiro estaba completamente cruda en su interior. Por esto, fue casi que imposible la degustación del mismo.

Por primera vez en la temporada, los jueces decidieron llamar de una vez a la persona eliminada. Tejeiro fue quien tuvo que abandonar para siempre la competencia culinaria.

Su reacción no se hizo esperar ya que la mujer rompió en llanto y emitió un sentido mensaje de agradecimiento por haber vivido la experiencia de competir en la cocina más famosa e importante de Colombia.

“Tengo muchas emociones juntas porque llegué con todas las ganas y la disposición para disfrutar de MasterChef. Quería vivirlo y gozarlo, pero a veces uno hace planes y Dios se ríe (...) seguramente el agotamiento y la disciplina que me exige estar aquí (...) no pude estar a la altura. Pero ahora me tengo que preparar para vivir el mejor momento de mi vida, luego lo van a entender. Soy muy feliz de haber estado aquí y haberlos conocido”, aseguró la actriz.