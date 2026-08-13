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La tragedia de la familia Saavedra tras el terremoto: la dura realidad que afronta Ana María, la sobreviviente

Ana María fue la única integrante de la familia Saavedra que sobrevivió al devastador terremoto que azotó a Cali.

Mañana Express

agosto 13 de 2026
08:03 a. m.
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El terremoto transformó en tragedia lo que horas antes era celebración para la familia Saavedra en Cali. Ana María, una joven sobreviviente, enfrenta una dura realidad: sus padres Jairo y Vicky fallecieron bajo los escombros, su hermana Sofía murió y su hermana Isabela está desaparecida.

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“Los milagros existen y solo Dios es el que nos puede decir hasta el último momento que no. Así que acá seguimos orando y esperando a Isabela para que le haga compañía a Ana María”, expresó Diana Espinosa, familiar de las trillizas.

La última noche de la familia fue de celebración

La noche antes del sismo, Jairo compartía momentos de alegría con amigos mientras bailaba junto a Vicky. En una conversación que ahora resulta escalofriante, habló sobre la música que quería en su funeral. “Una canción siempre alegre, una canción que me gusta tanto, que el día en que me muero, la quiero en mi lápida (…) Pero vos no te vas a morir, no jodas, todavía te queda mucho”, contó un amigo de Jairo.

“Jamás me imaginé que ese momento iba a ser solo un par de horas”, recordó el amigo, describiendo cómo aquella conversación entre risas se convirtió en premonición trágica.

Ana María no solamente perdió su hogar; perdió la estructura completa de su núcleo familiar.

Ana María se recupera en una clínica

“Se derrumbó su mundo y yo solamente sé que Vicky y Jairo como papás están desde el cielo pidiéndonos ayuda. Porque ellos han hecho todo, hicieron todo lo que era posible e imposible por esos tres niños”, afirmó Espinosa.

La joven se recupera de una cirugía en una clínica mientras su familia y amigos organizan ayuda a través de puntos de acopio. La comunidad se ha movilizado para apoyarla en la reconstrucción de su vida, que hasta hace días estaba completa.

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