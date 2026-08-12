Rossy Lemos habló con las víctimas del terremoto que se encuentran en el epicentro de la tragedia

Decenas de periodistas han llegado a las zonas más afectadas por el terremoto, de magnitud 7,4, que sacudió a Colombia el pasado lunes 10 de agosto.

Una de estas ha sido la presentadora Rossy Lemos, quien llegó al Chocó directamente para hacer reportería desde el epicentro de la tragedia y compartir, de primera mano, la compleja situación por la que está atravesando su departamento.

Pese a que la presentadora conmovió a miles de fanáticos al ser una de las miles de afectadas al reportar daños en su casa familiar, ahora la periodista se encuentra en la zona de desastre para dar a conocer las historias de cada uno de los afectados.

Rossy Lemos con las víctimas del terremoto

La presencia de la presentadora en redes sociales ha sido trascendental para documentar, de primera mano, la magnitud del evento que, según el último informe de Medicina Legal, ha dejado a más de 230 personas sin vida. Tras encontrarse en Cali, Lemos logró llegar a Chocó en donde se dirigió a San José del Palmar para hablar con las víctimas.

Dentro de su primer reporte, Lemos informó que las labores de rescate se suspendieron y tuvieron que reanudarse en horas de la mañana del 12 de agosto ante las constantes lluvias que se presentaron en el sector.

Así mismo, la periodista dio a conocer las líneas oficiales con el objetivo de coordinar la logística para los interesados en realizar donaciones tanto económicas como en especie.

“Yo, además de mi trabajo periodístico, lo que estoy haciendo es aprovechar que estoy en el terreno y voy para la casa de la víctima que me dice ‘Mire me pasó esto, necesito esto o me quedé en la calle’. Quedo en contacto con esa persona y si usted quiere donar, tiene que ser a través de un canal verificado o al menos de las organizaciones o entidades que yo he visto que son serias y que estoy hablando con ellos. Yo directamente no estoy recibiendo ningún dinero”, aseguró la periodista.

Afectados por el terremoto en Chocó

Doña Amparo se convirtió en una de las principales afectadas en San José del Palmar ya que su vivienda quedó completamente destruida e inhabitable. Madeleine Asprilla fue otra de las perjudicadas ya que el suelo debajo de su vivienda quedó completamente agrietado. Dentro de sus principales requerimientos solicitó agua potable y plantas para poder cargar los teléfonos móviles.

Otras de las víctimas fue Luz Mery Taborda, quien perdió las paredes de su hogar durante el sismo. Adriana Escobar tuvo que desalojar su casa ante la caída del techo y muros.