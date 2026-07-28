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Influencer que cubrió MasterChef Celebrity en Argentina reveló que tiene cáncer

La creadora de contenido también informó que sus especialistas le hicieron saber que su cáncer hizo metástasis.

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

julio 28 de 2026
12:27 p. m.
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En los últimos días, una reconocida influencer de Argentina preocupó a sus internautas debido a que les contó que fue diagnosticada con cáncer.

Carolina Stephanie Trippar, que es más conocida en las redes sociales como Caro Trippar, tiene 35 años y acostumbra a crear contenidos relacionados con la cocina, los viajes y las actividades del día a día, comenzó a sentir molestias en una de sus mamas y tomó la decisión de asistir a donde los especialistas.

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En medio de esa coyuntura, le realizaron una serie de exámenes que revelaron que padece un cáncer de mama que hizo metástasis.

Así fue como Caro Trippar informó que le detectaron cáncer de mama

Mediante un video en el que abrió su corazón, Caro Trippar dio detalles del proceso médico que se encuentra viviendo.

"Siento que hace días vengo fingiendo demencia de un montón de cosas que me han venido pasando, pero necesito hablar con alguien. Si ya vieron el título: tengo cáncer y me cuesta mucho hablar del tema porque es algo que yo no vi venir", detalló la influencer que trabajó como panelista y conductora de los streams de MasterChef Celebrity Argentina.

"Tengo que arrancar con quimio y un montón de cosas que se me vienen encima. No quiero pasar esto sola, no quiero tener que ocultar esto, sino que quiero compartirlo para que no dejen de chequearse. Me hicieron un diagnóstico que fue bastante rápido, pero lo que pasa es que ya tengo metástasis y ganglios inflamados en la axila", complementó.

¿Cuáles han sido las reacciones de los seguidores de Caro Trippar tras su diagnóstico de cáncer de mama?

Luego del video publicado por Caro Trippar, sus internautas le hicieron saber que están con ella y le desearon lo mejor en su tratamiento.

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"Declaramos sanidad en nombre de Jesús", "el camino no es fácil, pero estamos contigo", "todo saldrá bien", "muchas bendiciones para ti", "vamos a rezar", "no decaigas", "mantente positiva", "confía en la cura" y "vas a salir adelante", han sido algunos de los comentarios.

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