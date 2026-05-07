El partido de la Selección Colombia vs. Portugal se transmitirá en el Vive Claro: estarán Blessd, Pipe Bueno y Aria Vega

El fútbol y la música se unirán en un solo escenario el próximo 27 de junio en Bogotá, con la llegada del 'Claro Fútbol Fest'.

Este evento promete reunir a miles de personas en una jornada cargada de entretenimiento, conciertos y actividades alrededor del encuentro entre las selecciones de Colombia y Portugal, por el Mundial 2026.

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La cita será en el Vive Claro, el recinto que abrirá sus puertas desde las 3:00 de la tarde para recibir a más de 45.000 asistentes. Además, se podrá disfrutar de artistas nacionales, experiencias interactivas y la transmisión del partido en pantalla gigante, en un formato pensado para convertir el fútbol en una experiencia colectiva.

Música, entretenimiento y fútbol en un mismo escenario

El cartel musical estará liderado por el cantante de música urbana Blessd, quien compartirá escenario con Pipe Bueno y Aria Vega. Además, los organizadores anunciaron la participación de un artista sorpresa que será revelado más adelante.

Según la organización, el evento incluirá más de ocho horas de programación continua con activaciones de marca, zonas gastronómicas, espacios de entretenimiento y dinámicas dirigidas a los aficionados que asistirán a apoyar a la Selección Colombia durante el compromiso amistoso frente al combinado portugués.

La propuesta busca ampliar el concepto tradicional de ver un partido de fútbol, incorporando espectáculos musicales y actividades pensadas para públicos de distintas edades. De hecho, el ingreso estará permitido para mayores de 12 años, lo que convierte la jornada en una alternativa de entretenimiento familiar.

Intentarán conseguir un récord Guinness en plena celebración

Uno de los momentos más llamativos del 'Claro Fútbol Fest' será el intento de obtener un récord Guinness relacionado con el cántico “Momento de salir campeón”.

La dinámica consistirá en reunir a la mayor cantidad de personas pasando un micrófono y cantando al mismo tiempo, en lo que los organizadores esperan que se convierta en una celebración masiva del fútbol colombiano.

Las entradas estarán disponibles a través de Ticketmaster y tendrán precios desde los 110.500 pesos. Asimismo, hasta el 15 de junio, o hasta agotar existencias, los clientes podrán acceder a beneficios especiales descargando cupones a través de 'Claro Club'.

Con esta apuesta, Bogotá se prepara para recibir una de las celebraciones futboleras y musicales más grandes del año, en una jornada que combinará conciertos, emoción deportiva y actividades para miles de aficionados.