¡Estamos listos! Shakira presentó la canción oficial del Mundial de Fútbol 2026

Shakira ha sido catalogada por millones de fanáticos como la reina de los mundiales y no es para menos. Ante las especulaciones sobre su participación con la canción oficial de la nueva edición de la Copa del Mundo, la barranquillera sorprendió a todos sus fanáticos al compartir un fragmento de ‘Dai Dai’ que será la melodía oficial de la FIFA World Cup 2026.

Shakira vuelve y toma partido en la Copa del Mundo

El mundo entero se está preparando para el Mundial de Fútbol 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Por esto, para cada edición la FIFA presenta la melodía oficial que acompañará el evento hasta conocer al nuevo campeón del mundo.

En las horas más recientes, la artista colombiana presentó su canción ‘Dai Dai’ en compañía del cantante nigeriano Burna Boy con quien hará historia una vez más. Por medio de un videoclip corto, desde el mítico Estadio Maracaná, la barranquillera se mostró junto a su equipo de bailarinas para compartir parte de la coreografía oficial de la canción en inglés.

Este anuncio ya ha generado gran conmoción tanto en los fanáticos de la mujer como en aquellos de la competencia deportiva, pues Shakira se ha convertido en uno de los símbolos más emblemáticos de la Copa del Mundo con sus auténticas e inspiradoras melodías.

Es así como la también compositora marca un nuevo hito en su carrera artística, pues cabe recordar el impacto de su canción ‘Hips Don´t Lie’ en Alemania 2006, ‘Waka Waka’ para la Copa del Mundo en 2010 y ‘La La La’ para el Mundial del 2014.

La nueva canción ‘Dai Dai’ estará disponible en todas las plataformas musicales a partir del próximo 14 de mayo.

Shakira hace historia en la playa de Copacabana

Por otro lado, la intérprete de ‘Antología’ logró hacer historia en su más reciente presentación en ‘Todo Mundo no Rio’ en donde se convirtió en la primera colombiana en lograr la masiva asistencia de un poco más de dos millones de personas en la playa de Copacabana.

Su presentación marcó un hito en su carrera, pues logró superar la asistencia obtenida en otras presentaciones de artistas como Madonna.

De esta manera, Shakira se sigue imponiendo como una de las artistas más influyentes e importantes que por medio de su música llevan un mensaje de unión para el mundo entero.