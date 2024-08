Contundente mensaje de J Balvin a Residente y Bad Bunny tras su fuerte controversia

J Balvin vuelve a tomar protagonismo en el mundo de la música, esto teniendo en cuenta el lanzamiento del álbum ‘rayo’, con el cual afirma su regreso al género de la música urbana tras varios meses sin lanzar música nueva y tomarse una pausa en su carrera profesional.

En medio de su lanzamiento del nuevo álbum, J Balvin ha decidido realizar varias entrevistas con varios medios especializados en la música. Allí, el antioqueño se refirió a lo que ha sido su carrera musical, los hechos más importantes como artista y a la nueva propuesta que tuvo para realizar acciones innovadoras dentro de su profesión.

Mensaje de J Balvin a Residente y Bad Bunny tras polémica

En entrevista con ‘Alofoke’ le preguntaron a J Balvin por la frase que lanzó Bad Bunny en una de las canciones de su álbum, en la cual le lanza un fuerte dardo al colombiano: “Ustedes me han visto, siempre ando con los mismos, mientras ustedes son amigos de todo el mundo como Balvin”, lo que encendió la polémica en su momento.

Ante la frase, J Balvin respondió haciendo referencia a la amistad: “Dicen que el que es amigo de todo el mundo no es amigo de nadie, pero sí soy un muy buen amigo y no me arrepiento(…) yo sé lo que soy y sé lo que hago”, dejando atrás las fuertes polémicas que se armó durante su momento.

Además, el colombiano fue cuestionado por la tiradera que tuvo con Residente en meses anteriores, las cual se convirtió en una de las más populares del género y que hizo que todos los seguidores del colombiano salieran en defensa de él, teniendo en cuenta las fuertes acusaciones que hizo el puertorriqueño.

J Balvin hizo reflexión sobre el perdón tras la polémica con Residente y Bad Bunny

Ante el cuestionamiento sobre el puertorriqueño, J Balvin respondió haciendo una reflexión del perdón, además de mostrar la forma de cómo percibía a las personas que están en su contra, afirmando que el rencor es un veneno que cada uno se toma y que lo puede mortificar al pasar de los días.

“La vida es mucho más complicada como para no perdonar una situación como esa. Él no debe estar esperando el perdón tampoco. Es que a la final el rencor es un veneno que uno mismo se toma, prefiero perdonarme a mí mismo”, añadió el reconocido cantante.