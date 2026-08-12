Jhonny Rivera abre su hotel en Pereira para recibir ayudas y rescatistas

El cantante de música popular Jhonny Rivera se sumó a las iniciativas de ayuda para las personas afectadas por el terremoto en Colombia y puso a disposición su hotel en Pereira como centro de acopio y espacio de alojamiento para quienes participan en las labores de atención.

El artista explicó que, aunque él y sus familiares más cercanos se encuentran bien, una sobrina y un sobrino perdieron prácticamente su vivienda y el punto de negocio que tenían allí tras el colapso de la estructura.

Rivera contó que realizó un recorrido por Pereira para conocer de cerca la situación y describió como “desgarrador” el panorama que encontró. A partir de lo observado, hizo un llamado para que las donaciones no se concentren únicamente en alimentos, pues también existen necesidades relacionadas con elementos básicos para su distribución y con artículos destinados a los niños que permanecen en los albergues.

¿Qué ayudas está recibiendo Johnny Rivera en Pereira?

El Hotel La Rivera, ubicado en el centro de Pereira, fue dispuesto como centro de acopio. De acuerdo con el llamado difundido por el artista, se están recibiendo agua, elementos desechables, alimentos no perecederos, cobijas, pañales, crema para bebés, pañitos y alimentos para perros y gatos.

Rivera explicó que en algunos puntos de atención estaba llegando comida, pero no había suficientes platos, vasos y otros elementos para poder distribuirla. También señaló que los niños afectados por la situación necesitan actividades para mantenerse ocupados, por lo que mencionó la posibilidad de recibir juegos didácticos como parte de las ayudas.

Además del centro de acopio, el hotel está sirviendo como lugar de alojamiento para personas que participan en la respuesta a la emergencia. Según lo expresado por Rivera, allí ya se encontraban varios rescatistas y estaba prevista la llegada de 15 médicos para hospedarse en el establecimiento.

Punto de recepción de ayudas: Hotel La Rivera, Calle 20 #3-58, centro de Pereira.

¿Qué harán los artistas para ayudar a los afectados por el terremoto?

Johnny Rivera también confirmó una iniciativa conjunta con otros artistas de música popular. Según explicó, habló con Luis Alfonso para realizar una jornada de recepción de ayudas en La Macarena, en Medellín, el sábado. La actividad se desarrollará durante todo el día para recibir donaciones, mientras que los artistas harán presencia desde las 4:00 de la tarde.

El cantante señaló que en esta jornada también participará Andy Rivera, además de otros representantes de la música popular que han adelantado acciones de ayuda por separado. Después de su presencia en Medellín, Johnny Rivera indicó que viajará a Sonsón, Antioquia.