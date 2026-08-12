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Karina García terminó en el hospital tras el terremoto debido a las contracciones: esto dijo

La influencer, quien tiene varios meses de embarazo, reveló que tuvo que ir al médico tras presentar fuertes dolores de parto antes de la fecha estimada.

Karina García camilla de hospital
FOTO: @karinagarciaoficiall | Diseñado por Magnific

Noticias RCN

agosto 12 de 2026
10:29 a. m.
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La influencer y modelo Karina García vivió un momento de pánico durante su embarazo debido al terremoto de 7,4 de magnitud que impactó a Colombia en la mañana de este lunes 10 de agosto.

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A través de sus redes sociales, comentó que sufrió un aumento en las contracciones desde la mañana, razón por la cual terminó en un centro asistencial. "Diosito, casi se me sale el bebé, protégenos a todos", escribió en una historia de Instagram.

¿Qué pasó con Karina García tras el susto por el temblor?

Luego de su primer reporte, la exparticipante de La Casa de los Famosos se reportó desde su casa, por lo que el tema no terminó pasando a mayores. Explicó que tras un monitoreo realizado en la clínica le confirmaron que no había riesgo de un parto prematuro.

"Inmediatamente pasé el temblor comencé con contracciones irregulares y dolorosas. No me aguanté, le escribí al ginecólogo por la preocupación y me dijo que me fuera para la clínica", confirmó Karina.

La influencer señaló que su hijo todavía no está preparado para nacer, pues todavía no tiene sus órganos completamente desarrollados, por lo que revisaron con exámenes para descartar un parto.

Por último, Karina agradeció a las personas que estuvieron pendientes de su situación y confirmó que se mantendrá en oración para que todo salga bien con su tercer hijo.

Por otro lado, Karina confirmó que se encuentra promoviendo las ayudas para las personas que resultaron afectadas tras el terremoto, invitando a sus seguidores a donar ayuda humanitaria y sangre, cosas que se pueden hacer incluso desde las ciudades que no resultaron con afectaciones.

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