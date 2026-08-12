Estas son las entidades bancarias que no prestarán sus servicios tras terremoto en Colombia

Tras el potente terremoto de magnitud 7.4 registrado en Colombia, la red financiera del país activó protocolos de emergencia para preservar la seguridad de usuarios y trabajadores.

Ante la necesidad de evaluar los daños en la infraestructura física en departamentos del Eje Cafetero, Valle del Cauca, Cauca y Chocó, las principales entidades bancarias informaron la suspensión temporal del servicio presencial en diversas sucursales.

Bancos con suspensión de servicio en red de oficinas

Davivienda: La entidad ordenó el cierre preventivo de sus oficinas físicas en los departamentos del Valle del Cauca, Cauca, Quindío, Risaralda y Caldas. Para mitigar el impacto, Davivienda anunció que reintegrará los costos asociados a los retiros de efectivo realizados por sus clientes en cajeros automáticos de otras entidades.

Banco de Bogotá: El Banco de Bogotá suspendió la atención al público en todas sus oficinas de Risaralda, Caldas y Quindío. Para respaldar a los usuarios de la zona, la institución habilitó la línea telefónica de atención prioritaria 601 742 8386 y habilitó canal de WhatsApp en el número +57 318 281 4679.

Bancolombia: Bancolombia cerró temporalmente 42 oficinas ubicadas en los puntos de mayor impacto. Entre las oficinas suspendidas figuran las sucursales de Quibdó e Istmina (Chocó), así como Jardín y El Peñol (Antioquia). La entidad mantiene otras 46 sucursales operativas en zonas circunvecinas conforme avanzan las inspecciones.

AV Villas: Suspendió la atención presencial en una amplia red de municipios, incluyendo Pereira, Manizales, Armenia, Calarcá, Cartago, Quibdó, Dosquebradas, Cali, Yumbo, Palmira, Buga, Zarzal, Tuluá y la oficina principal de Popayán.

Banco Popular: Cerró preventivamente sus oficinas en Chocó, Valle del Cauca y el Eje Cafetero. En la ciudad de Cali, la única oficina operativa es la ubicada en el centro comercial Unicentro. Sus clientes pueden operar mediante los cajeros de la Red Aval y corresponsales bancarios habilitados.