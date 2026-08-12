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Estas son las entidades bancarias que no prestarán sus servicios tras terremoto en Colombia

Conozca cuáles son las entidades que no tendrán servicio.

Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 12 de 2026
01:03 p. m.
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Tras el potente terremoto de magnitud 7.4 registrado en Colombia, la red financiera del país activó protocolos de emergencia para preservar la seguridad de usuarios y trabajadores.

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Ante la necesidad de evaluar los daños en la infraestructura física en departamentos del Eje Cafetero, Valle del Cauca, Cauca y Chocó, las principales entidades bancarias informaron la suspensión temporal del servicio presencial en diversas sucursales.

Bancos con suspensión de servicio en red de oficinas

  • Davivienda: La entidad ordenó el cierre preventivo de sus oficinas físicas en los departamentos del Valle del Cauca, Cauca, Quindío, Risaralda y Caldas. Para mitigar el impacto, Davivienda anunció que reintegrará los costos asociados a los retiros de efectivo realizados por sus clientes en cajeros automáticos de otras entidades.
  • Banco de Bogotá: El Banco de Bogotá suspendió la atención al público en todas sus oficinas de Risaralda, Caldas y Quindío. Para respaldar a los usuarios de la zona, la institución habilitó la línea telefónica de atención prioritaria 601 742 8386 y habilitó canal de WhatsApp en el número +57 318 281 4679.
  • Bancolombia: Bancolombia cerró temporalmente 42 oficinas ubicadas en los puntos de mayor impacto. Entre las oficinas suspendidas figuran las sucursales de Quibdó e Istmina (Chocó), así como Jardín y El Peñol (Antioquia). La entidad mantiene otras 46 sucursales operativas en zonas circunvecinas conforme avanzan las inspecciones.
  • AV Villas: Suspendió la atención presencial en una amplia red de municipios, incluyendo Pereira, Manizales, Armenia, Calarcá, Cartago, Quibdó, Dosquebradas, Cali, Yumbo, Palmira, Buga, Zarzal, Tuluá y la oficina principal de Popayán.
  • Banco Popular: Cerró preventivamente sus oficinas en Chocó, Valle del Cauca y el Eje Cafetero. En la ciudad de Cali, la única oficina operativa es la ubicada en el centro comercial Unicentro. Sus clientes pueden operar mediante los cajeros de la Red Aval y corresponsales bancarios habilitados.
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  • BBVA, Bancamía y Banco Agrario: BBVA: Decretó el cierre de oficinas en los cinco departamentos con mayor nivel de afectación.
  • Bancamía: Suspendió la atención de manera preventiva en 11 oficinas comerciales.
  • Banco Agrario: Reportó novedades y suspensión de atención en puntos clave como Manizales, Pereira, Quibdó, Pizarro y San José.
  • Banco de la República: El banco central de la nación suspendió la atención de ventanilla de tesorería y servicios culturales en sus sedes de Quibdó, Buenaventura, Manizales, Pereira, Armenia y Cali. En Cali y Armenia se mantuvieron habilitadas únicamente las operaciones de suministro de efectivo hacia el sector financiero para asegurar la liquidez del sistema.
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