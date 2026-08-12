Más de 250 familias lo perdieron todo en Sevilla tras el terremoto: alcalde pide ayuda urgente

Sevilla, en el Valle del Cauca, se convirtió en uno de los municipios que recibió con mayor fuerza el impacto del terremoto registrado el pasado lunes. La emergencia ha dejado viviendas destruidas, familias damnificadas y comunidades rurales que todavía esperan la llegada de los organismos de atención.

El alcalde Manuel Felipe Quintero Ceballos entregó un balance preliminar de la situación y explicó que los equipos continúan recorriendo el territorio para establecer con mayor precisión la magnitud de los daños.

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De acuerdo con el mandatario, ya son más de 1.000 viviendas las que presentan algún tipo de afectación, mientras que más de 250 quedaron completamente destruidas.

Esto significa que, hasta el momento, al menos 250 familias perdieron por completo sus viviendas y requieren atención para poder pasar los próximos días.

¿Qué se sabe de las víctimas y las personas heridas en Sevilla?

La emergencia también dejó víctimas mortales en Sevilla. Según el reporte entregado por las autoridades locales, tres personas fallecieron, dos mujeres y un hombre, como consecuencia del terremoto.

A esto se suman decenas de personas que tuvieron que recibir atención médica. El Hospital Departamental Centenario atendió 58 pacientes con lesiones relacionadas con el movimiento telúrico.

Aunque la cifra generó preocupación, el alcalde señaló que ninguno de estos pacientes se encontraba en peligro y que la mayoría ya había recibido el alta médica. Seis personas permanecían bajo observación, pero también estaban fuera de peligro.

Mientras continúa el levantamiento del censo, uno de los principales objetivos es encontrar a personas que puedan estar enfrentando la emergencia solas.

¿Por qué preocupa especialmente la situación en las zonas rurales?

Sevilla tiene una amplia extensión rural, con numerosas veredas y comunidades alejadas del casco urbano. Precisamente por esto, las autoridades enfrentan dificultades para conocer rápidamente qué ocurrió en cada sector.

Las fallas en las vías de acceso y las dificultades de comunicación han retrasado el reporte de algunas afectaciones.

El alcalde explicó que los equipos están concentrando parte de sus esfuerzos en adultos mayores, personas que viven solas y habitantes que no cuentan con familiares cercanos que puedan reportar su situación.

La preocupación aumenta porque algunas viviendas presentan daños estructurales y podrían representar un riesgo para quienes intenten permanecer dentro.

Además, las autoridades trabajan en la remoción de escombros que han caído sobre las vías y obstaculizan el desplazamiento.

¿Qué está pidiendo Sevilla al Gobierno Nacional?

Ante la magnitud de la emergencia, la administración municipal hizo un llamado a la Gobernación del Valle y al Gobierno Nacional para fortalecer la atención.

Uno de los principales requerimientos es maquinaria amarilla, especialmente para intervenir zonas donde existen estructuras que podrían terminar colapsando y para retirar los escombros que bloquean las vías.

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También se necesitan profesionales especializados, entre ellos ingenieros y arquitectos, que puedan evaluar las condiciones de las viviendas y determinar cuáles pueden seguir siendo habitadas y cuáles representan un peligro.

Pero las necesidades no terminan en la infraestructura; también requieren colchones, colchonetas, cobijas, alimentos no perecederos, medicamentos básicos y pañales, teniendo en cuenta que entre los damnificados hay niños y adultos mayores.

La Alcaldía habilitó además un punto de acopio en el coliseo municipal, donde se están concentrando las ayudas para posteriormente distribuirlas entre las familias afectadas.

Ese mismo escenario fue acondicionado como un posible albergue temporal para las personas que ya no pueden regresar a sus hogares.