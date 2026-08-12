Así quedaron los estadios de Cali, Pereira y Manizales tras terremoto

La Dimayor informó que a partir de este viernes 14 de agosto, volverá la actividad del fútbol colombiano luego de que se aplazaran los partidos programados para esta semana por el terremoto de 7,4 de magnitud que afectó a gran parte de Colombia.

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En la programación oficial de la Liga BetPlay para este fin de semana, hay tres excepciones definidas. Los partidos en los estadios de Cali, Pereira y Manizales, ciudades con fútbol profesional y que terminaron con mayores afectaciones.

De hecho, en los tres escenarios deportivos, se registraron algunos problemas de infraestructura, por lo que las autoridades tienen que evaluar si se encuentran en condiciones óptimas para nuevos partidos en el futuro cercano.

Imágenes de los estadios de Cali, Pereira y Manizales

En el estadio Pascual Guerrero de Cali, donde juegan como local América de Cali y Atlético FC, se registraron algunos desprendimientos en la fachada, específicamente en el sector de occidental donde los hinchas hicieron un mural en homenaje a Adrián Ramos, así como algunos vidrios rotos.

El secretario del Deporte de Cali informó que el escenario deportivo será sometido a una evaluación de infraestructura, pero por lo pronto no estará disponible para ningún tipo de evento.

Aunque el estadio parece estar en buenas condiciones, a los alrededores varias edificaciones ubicadas en el barrio San Fernando sí sufrieron serios daños. Hay muchos escombros en las calles y grietas de consideración que podrían representar un peligro para la comunidad.

El estadio de Pereira: el de mayor gravedad

En el estadio Hernán Ramírez Villegas, casa del Deportivo Pereira, hay importantes daños, de acuerdo a un video publicado en redes sociales. Se evidencian grietas, desprendimiento de material en los muros al interior y algunos elementos adicionales sueltos o en el suelo.

Desde las cuentas de redes sociales de la Alcaldía de Pereira le solicitaron a la comunidad no acercarse, pues varios muros estarían por colapsar. Es importante señalar que en este lugar se estaban llevando a cabo unas obras de remodelación, por lo que el equipo jugó el primer semestre en Yopal, Casanare.

Estadio Palogrande de Manizales: qué pasó

Desde la Secretaría del Deporte de Manizales, confirmaron que el estadio sufrió algunas afectaciones, pero nada que sea de mayor consideración. Por lo pronto, manifestaron que no estará disponible para eventos deportivos durante el mes de agosto.

En diálogo con Win Sports, el secretario explicó la situación. "El tema hidráulico está en buenas condiciones, pero el sistema de riego se dañó, problemas de iluminación con dos torres que no se han podido iniciar y falta un tema estructural que no se ha hecho".