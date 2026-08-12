“Si nos organizamos cabemos todos”: Juanpis González hará show para ayudar a las víctimas del terremoto

Colombia se encuentra viviendo uno de los desastres naturales más contundente en décadas, pues el terremoto de magnitud 7,4 ha dejado a miles de damnificados que perdieron todo durante el movimiento telúrico.

Por esto, ante la gravedad de la situación, el empresario Alejandro Riaño anunció, por medio de su personaje de humor Juanpis González, el que será su segundo show benéfico con el que se busca reconstruir las viviendas de las víctimas en Chocó.

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Información del show benéfico de Juanpis González

El sismo, que tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en Chocó, ya ha cobrado la vida de cientos de personas y ha dejado a miles de damnificados por la contundencia del movimiento.

Por esto, varios artistas se sumarán al show “Si nos organizamos cabemos todos” que se realizará el próximo 29 de agosto en el Movistar Arena de Bogotá. Este evento contará con la participación de artistas nacionales como: Feid, Carlos Vives, Kapo, Manuel Turizo, Nidia Góngora, Chocquibtown, Piso 21, Mike Bahía, Luis Alfonso, Manuel Medrano, Monsieur Periné y Santiago Cruz.

Este se llevará a cabo desde las 4:00 p.m. hasta las 11:00 p.m. y la apertura de las puertas será a partir de las 2:00 p.m. La edad mínima de asistencia será para personas a partir de los 18 años y la apertura de la boletería inició desde las 6:00 p.m. del miércoles 12 de agosto hasta agotar las existencias. Los tiquetes para ingresar al evento, a cargo de Tu Boleta, van desde los $130.000 hasta los $330.000.

“The Juanpis Live Show: “Si nos organizamos cabemos todos” reúne a grandes artistas colombianos en una noche especial en la que cada aporte se transforma en esperanza para las familias afectadas por el terremoto y, especialmente, para quienes hoy necesitan reconstruir su hogar en el Chocó. Una donación, una invitación, una noche juntos y la oportunidad de demostrar que cuando Colombia se organiza, puede ayudar a reconstruir”, informaron los organizadores.

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Ayudas si no puede asistir al evento

Por su parte, Alejandro Riaño dio a conocer que las personas que no pueden asistir al show también podrán disfrutar del mismo ya que este será transmitido en vivo a través de las redes sociales de Juanpis.

Allí también se publicará un código QR para que todos los interesados puedan donar. El 100% de dicha colecta también será utilizado para la reconstrucción de las viviendas afectadas.