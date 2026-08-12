Expopet y la Alcaldía de Bogotá reunirán ayudas para los animales víctimas del terremoto en Colombia

Colombia entera se está uniendo ante la magnitud del fuerte terremoto que afectó a varios departamentos y hoy mantiene en vilo a miles de colombianos que perdieron familiares y sus viviendas.

Ante el aumento de las familias multiespecie en el país, los animales también están siendo propiedad durante las labores de rescate en varias de las zonas más afectadas.

Por esto, en el marco del inicio de la Feria Expopet, la Alcaldía de Bogotá se unirá a este importante espacio para recolectar la mayor cantidad de elementos que las mascotas más afectadas necesitan en estos momentos.

¿Cómo dar ayudas a los animales durante Expopet?

Bajo el lema "Fuerza Colombia", el país se ha unido con un solo objetivo y es responder ante la emergencia provocada por el terremoto que sacudió al territorio nacional, dejando graves afectaciones en departamentos como Valle del Cauca, Caldas, Chocó y Risaralda.

Expopet, junto a la Alcaldía Mayor de Bogotá, será punto de acopio en las antiguas oficinas de Davivienda. Estas están ubicadas en el ingreso del arco y el horario que se manejará será de 10:00 a.m. a 6:30 p.m. del 13 al 17 de agosto.

Esta alianza busca reunir la mayor cantidad de ayudas que incluyen bultos de alimento, comida húmeda enlatada, insumos de limpieza, medicamentos, cobijas, corrales y huacales, además de desplegar brigadas de apoyo veterinario directo en las zonas de desastre.

"Como feria, no solo buscamos ser un espacio seguro para las familias multiespecie, sino también un aliado incondicional para los animales en Colombia, especialmente en emergencias de esta magnitud. Sentimos un compromiso profundo con el país y con todas sus víctimas; por ello, fortalecemos alianzas estratégicas para aportar en este momento", manifestó Carlos Ruiz, jefe de proyecto de Expopet.

Antonio Hernández Llamas, director del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, explicó la importancia de volver a unirse como ciudad para brindar apoyo a los animales más afectados.

“Bogotá siempre ha respondido en los casos en que los animales han necesitado ayuda, ya sea en nuestro país con las inundaciones en Córdoba, o como en el trágico evento en Venezuela; de nuevo llegó la hora de volver a extender nuestra mano solidaria por aquellos que hoy forman parte de los afectados por este sismo que sacudió fuertemente al occidente del país”.

Recomendaciones para evacuar con mascotas durante un sismo

Los sismos no se predicen, pero la ciudadanía sí puede prepararse para mantener a salvo a sus mascotas. Dentro de las recomendaciones, dadas por expertos, se sugiere: mantener visible una placa de identificación de la mascota, preparar un kit de emergencia para el animal de compañía, ubicar en puntos estratégicos los guacales, manejar la calma y revisar su estado físico.