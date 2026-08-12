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Así puede acceder a los alivios del FNA por el terremoto en Colombia: Paso a paso

Vea cómo acceder a los alivios del Fondo Nacional del Ahorro por el sismo, quiénes pueden solicitarlos, los requisitos y el paso a paso.

Así puede acceder a los alivios del FNA por el terremoto en Colombia: Paso a paso

Noticias RCN

agosto 12 de 2026
06:58 p. m.
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El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) anunció medidas para apoyar a los afiliados que tienen créditos vigentes y cuyas viviendas resultaron afectadas por el terremoto registrado en Colombia el pasado 10 de agosto.

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Las alternativas buscan dar un respiro económico mientras las familias reparan sus inmuebles y reorganizan sus finanzas.

¿Cuáles son los alivios del Fondo Nacional del Ahorro por el terremoto?

El FNA estableció tres alternativas:

  • Periodos de gracia para las cuotas.
  • Modificación de las condiciones del crédito.
  • Acceso al seguro de incendio y terremoto.

Cada situación será estudiada de manera particular para establecer qué opción puede aplicarse.

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Las viviendas financiadas mediante crédito hipotecario del FNA, Leasing Habitacional o programas de arriendo social cuentan con protección frente a este tipo de eventos. El seguro puede ofrecer una cobertura de hasta el 100 %, dependiendo de las condiciones de la póliza y de la evaluación del caso.

Para recibir orientación sobre los alivios, los afectados pueden comunicarse con la línea especial 601 379 4297 o con la línea gratuita 01 8000 52 7070.

Paso a paso para reclamar el seguro por los daños del sismo

Quienes necesiten activar la cobertura deben comenzar diligenciando el formulario de reclamación de seguros. Después tendrán que reunir los documentos exigidos por el FNA.

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Entre ellos están la solicitud formal, documento de identidad, cotización o presupuesto de reparación, fotografías de los daños y reporte expedido por la autoridad competente. La documentación requerida puede variar dependiendo de las características de cada caso.

Una vez reunidos los soportes, la reclamación puede enviarse al correo reclamacionseguros@fna.gov.co o presentarse presencialmente en cualquiera de los puntos de atención del Fondo Nacional del Ahorro.

El FNA señala que el aviso del daño debe realizarse dentro de los 90 días siguientes a su conocimiento, mientras que la reclamación formal puede presentarse hasta dos años después del siniestro. Una vez presentada la documentación completa, la aseguradora será la encargada de estudiar el caso y determinar si procede el pago de la indemnización.

Así, los afectados pueden solicitar tanto alternativas sobre sus obligaciones financieras como la cobertura para reparar los daños ocasionados por el terremoto.

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