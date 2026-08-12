Estados Unidos apoyará las operaciones militares de Colombia contra el narcotráfico

Colombia y Estados Unidos reforzarán su cooperación militar en la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales, según anunció este miércoles el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, durante una reunión de la coalición antidrogas realizada en Panamá.

De acuerdo con el funcionario, el Gobierno colombiano habría autorizado la realización de operaciones militares conjuntas con Estados Unidos como parte de una nueva estrategia para combatir las estructuras dedicadas al tráfico de drogas.

La decisión se conoce después de que el presidente Abelardo de la Espriella anunciara el ingreso del país a una coalición antidrogas liderada por el presidente estadounidense Donald Trump.

Colombia y Estados Unidos preparan operaciones conjuntas contra el narcotráfico

Durante su intervención, Hegseth afirmó que Colombia solicitó al Departamento de Guerra estadounidense trabajar junto con sus fuerzas en acciones dirigidas contra grupos que Washington considera organizaciones terroristas.

Según el secretario de Defensa, el objetivo será avanzar en operaciones destinadas a desarticular las estructuras criminales y las redes relacionadas con el narcotráfico.

La cooperación se produce en medio del cambio en la política de seguridad del nuevo Gobierno colombiano, que ha planteado una postura de confrontación directa contra las organizaciones armadas ilegales.

De la Espriella promete una ofensiva contra el “narcoterrorismo”

Durante su posesión, el presidente Abelardo de la Espriella manifestó su intención de enfrentar “sin tregua al narcoterrorismo y a todas las organizaciones criminales”. Incluso, descartó la posibilidad de adelantar negociaciones de paz con los grupos armados.

En paralelo, el Departamento de Estado estadounidense anunció que tiene previsto destinar 1.000 millones de dólares a Colombia en materia de seguridad, según la información entregada en el marco de este nuevo acercamiento entre ambos gobiernos.

En territorio colombiano operan diferentes grupos ilegales que obtienen recursos de las actividades relacionadas con el narcotráfico.

De acuerdo con un informe de la Fundación Ideas para la Paz, basado en cifras oficiales de 2025, estas organizaciones estarían integradas por unas 25.000 personas.

¿Qué es la Coalición de las Américas contra los Cárteles?

La alianza antidrogas impulsada por Estados Unidos reúne a cerca de 20 países de la región. Entre sus integrantes se encuentran Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras y Perú, varios de ellos actualmente gobernados por sectores de derecha.

Hegseth aseguró que la coalición tiene como objetivo combatir y desmantelar las organizaciones criminales que participan en el tráfico de drogas y que han sido designadas como terroristas por la administración Trump.