El contundente llamado de Karol G para que los rescatistas logren trabajar tras el terremoto en Colombia

El mundo tiene los ojos puestos sobre Colombia y la tragedia ocasionada por el fuerte terremoto que afectó principalmente al Chocó, Valle del Cauca, Caldas, Risaralda y Quindío.

Ante la emergencia, varios artistas internacionales se han sumado a las labores de rescate y han compartido información para que millones de personas puedan ayudar en medio de la incertidumbre.

Carolina Giraldo ha usado sus sociales no solo para compartir información sobre el trabajo de su fundación, sino también para enviar mensajes al pueblo colombiano que hoy se encuentra lamentando la tragedia.

En horas recientes, la cantante compartió un contundente texto dirigido a las personas que actualmente se encuentran en las zonas de desastre.

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Contundente mensaje de Karol G tras el terremoto

La solidaridad en medio de la tragedia no se ha hecho esperar ya que cientos de voluntarios se han sumado a las labores de rescate en las zonas de derrumbe.

Sin embargo, las autoridades ya han dejado en evidencia una problemática en medio de estos procedimientos y corresponde a la falta de orden, la aglomeración de personas y el exceso de ruido ante la necesidad de silencio absoluto para identificar sobrevivientes.

Por esto, Carolina Giraldo compartió una reflexión sobre las ayudas que se están prestando y la prioridad de que los grupos de trabajo puedan trabajar de manera adecuada para agilizar la extracción de sobrevivientes de los escombros.

“Entiendo que emociona y llena de esperanza estar cerca cuando están rescatando personas, pero si no tenemos una función específica para ayudar; lo mejor que podemos hacer es dejarles el espacio a los rescatistas para trabajar”.

“Estas primeras horas son cruciales para encontrar personas con vida. Ayudar también es saber cuándo dejar que quienes están preparados puedan hacer su trabajo de la manera más rápida y eficaz posible”.

Así mismo, la mujer hizo recomendaciones a los usuarios para que estos compartan información veraz y los canales oficiales para hacer llegar las ayudas necesarias.

“No dejemos de ayudar ni de compartir información importante. A las personas que tienen puntos de donación, recuerden asesorarse muy bien sobre dónde y cómo va a llegar esa ayuda. Muchas veces hay muchísimo para dar, pero no siempre termina llegando como se debe y a las personas que realmente lo necesitan”, finalizó.

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Artistas lideran ayudas para los afectados por el terremoto

La magnitud del evento ha movilizado a decenas de artistas como J Balvin, Ryan Castro, Maluma, Feid, Morat, Fonseca, Carlos Vives, Karol G, Nicky Jam , entre otras figuras públicas que han compartido iniciativas masivas para ayudar a los damnificados.

Durante las labores se han logrado hacer llegar vuelos a las zonas más afectadas con toneladas de alimentos, víveres, medicamentos, entre otros utensilios para aquellas personas que perdieron sus viviendas.