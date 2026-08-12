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Maluma activó su fundación para recaudar ayudas hacia las víctimas del terremoto en Colombia

El cantante antioqueño tomó sus redes sociales para dar a conocer detalles de la colecta que ya se encuentra gestionado.

Foto: Captura pantalla IG @maluma
Foto: Captura pantalla IG @maluma

Noticias RCN

agosto 12 de 2026
04:28 p. m.
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Más de 48 horas han transcurrido tras el terremoto que sacudió a Colombia, el pasado 10 de agosto, y que ha dejado a miles de afectados en distintos departamentos. Ante la magnitud de la tragedia, decenas de artistas se han sumado a colectas y han puesto a disposición sus aviones, empresas y fondos para ayudar a los más damnificados.

Ahora, en una nueva oportunidad, el cantante Maluma tomó sus redes sociales para pronunciarse sobre lo sucedido e informar las acciones que ya está tomando junto a su grupo empresarial para aportar a los más necesitados.

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Maluma habla tras el terremoto en Colombia

Varios artistas del género urbano han interrumpido sus contenidos para dar visibilidad a la situación actual que está atravesando Colombia tras el sismo de magnitud 7,4. Por su parte, Maluma informó que desde su fundación El Arte de los Sueños se está trabajando para llevar ayuda a las poblaciones más afectadas.

Así mismo, invitó a sus seguidores a sumarse para entregar donaciones en especie en sus tiendas en Medellín como lo son su Tienda Remanence, ubicada en la calle 10b#35-27, de lunes a domingo desde las 11:00 a.m. hasta las 5:30 p.m. Así mismo, en su restaurante Casa Eterna, ubicado en la calle 23 sur #3-133, La explanada, vía Las Palmas. El horario será hasta el domingo de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Otro punto de acopio será la misma sede de la fundación El Arte de los Sueños, ubicada en la carrera 48#35-47, barrio Perpetuo Socorro. El horario se encuentra sujeto a la disponibilidad del día.

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¿Cuáles serán las donaciones que se recibirán?

Dentro de los elementos que las personas interesadas podrán donar son: alimentos no perecederos, implementos de aseo personal, pañitos húmedos, pañales, medicamentos, alimentos para mascotas, elementos de primera necesidad, cobijas y colchonetas.

“Vamos a seguir ayudando y apoyando porque reconstruir va a tomar tiempo, dinero y muchas cosas más. También, si usted me está viendo, y no es colombiano, le vamos a ir dejando las formas de ayuda para que usted se ponga la mano en el corazón y piense en este país que acaba de tener una de sus mayores tragedias”, aseguró el cantante.

Finalmente, el hombre expresó su profunda solidaridad con las víctimas del terremoto que ya ha dejado a miles de familias damnificadas, desaparecidos y fallecidos.

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