Karina García reaccionó a llamada inesperada de Altafulla en vivo y directo: ¿cruzaron palabras?

Los internautas han manifestado su amplio interés por conocer mayores detalles sobre la vida de la modelo Karina García, quien logró obtener una amplia popularidad tras participar en la segunda temporada de La Casa de los Famosos Colombia.

Ante el nuevo formato en el que la mujer ahora es panelista, los fanáticos manifestaron su inquietud por el más reciente acontecimiento en el que una inesperada llamada entró al programa en vivo y directo.

Karina García reacciona a llamada de Altafulla

La modelo antioqueña ha aprovechado su espacio en el formato ¿Qué hay pa’ dañar en La Casa de los Famosos? para hablar sobre los jugadores de la tercera temporada, las dinámicas de la competencia, entre otros temas polémicos de conversación.

No obstante, en el más reciente programa, la mujer se llevó una inesperada sorpresa al presenciar la llamada directa de su expareja Andrés Altafulla. Pese a que el barranquillero sostuvo la charla con el panelista Roberto Velásquez, algunos internautas manifestaron su asombro ante la reacción de la mujer, pues esta guardó silencio, se acomodó sus accesorios y, al finalizar la llamada, envió un saludo con su mano al hombre.

Por supuesto, los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar ya que algunos incluso llegaron a asegurar que la mujer todavía siente “incomodidad” al hablar sobre el que fue su pareja.

Karina García habla sobre Andrés Altafulla

Por otro lado, la mujer rompió el silencio, en las recientes semanas, al hablar sobre el ganador de la segunda temporada del reality. Pese a que recalcó que ambos mantienen sus vidas distanciadas, también solicitó un mensaje de respeto para que los internautas no generen más “ataques” en su contra.

“Yo vivo muy agradecida con el team ‘Karifulla’ por todo el apoyo que le dieron tanto a Andrés como a mí cuando éramos pareja. Pero ustedes tienen que entender que las parejas terminan… yo no me estoy burlando de nadie, pero les pido que no me ataquen más ya que él tiene su vida y yo la mía… soltemos”, recalcó.