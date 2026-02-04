CANAL RCN
Economía

Mega Feria de Empleo en Bogotá: 5.890 vacantes laborales en diferentes áreas y perfiles

¡Trabajo sí hay! Asista a la Mega Feria de Empleo organizada por la Alcaldía de Fontibón: hay 5.890 vacantes.

Vacantes empleo
Foto: Secretaría Desarrollo Económico

Noticias RCN

febrero 04 de 2026
09:37 a. m.
Bogotá se prepara para una de las jornadas de empleabilidad más grandes de la ciudad. La Alcaldía Local de Fontibón confirmó la realización de la 'Mega Feria de Empleo Incluyente', un evento masivo que pondrá a disposición de los ciudadanos un total de 5.890 vacantes laborales.

Esta convocatoria busca impactar directamente en la reactivación económica del sector y reducir las brechas de desempleo en la capital.

La jornada se llevará a cabo este viernes 6 de febrero de 2026 en el emblemático Parque Fundacional de Fontibón. Desde las 8:00 a. m. hasta las 3:00 p. m., cerca de 100 empresas de más de 25 sectores de la economía nacional se darán cita para realizar procesos de selección inmediata.

El evento está diseñado para captar perfiles diversos, desde bachilleres hasta profesionales con especialización, consolidándose como un hito de inclusión social para la localidad.

Oferta laboral amplia en Fontibón

La oferta laboral es amplia y diversa. Según los organizadores, la feria está dirigida a ciudadanos con distintos niveles de formación académica, incluyendo bachilleres, técnicos, tecnólogos y profesionales especializados.

Entre los sectores económicos participantes destacan el logístico, servicios, comercio, transporte y manufactura, áreas que históricamente tienen una fuerte presencia en la zona aledaña al Aeropuerto El Dorado.

Uno de los pilares de esta convocatoria es su enfoque incluyente. La feria brindará espacios y vacantes específicas para población en condición de discapacidad, población extranjera y otros grupos priorizados.

Este esfuerzo institucional busca garantizar que el acceso al mercado laboral sea equitativo y diverso, permitiendo que poblaciones que usualmente enfrentan barreras de contratación encuentren oportunidades reales y formales en empresas legalmente constituidas.

Requisitos y recomendaciones para asistir a la gran feria de empleo 2026

Para participar con éxito en la jornada, los interesados deben acercarse al Parque Fundacional de Fontibón (Calle 18 entre carreras 99 y 100) con su documento de identidad original.

Se recomienda llevar varias copias de la hoja de vida actualizada, ya que la dinámica del evento permite postularse a múltiples empresas de manera simultánea durante las siete horas que durará la feria.

Es fundamental que los aspirantes tengan en cuenta que todos los procesos de postulación y vinculación son completamente gratuitos.

La Alcaldía Local de Fontibón enfatizó que no se requieren intermediarios ni el pago de dinero para acceder a las ofertas.

