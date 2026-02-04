Embajador revela que Trump evalúa revisar sanciones a Venezuela para facilitar nuevas operaciones con Colombia

El embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, ofreció detalles sobre el encuentro entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca.

En diálogo con Noticias RCN y NTN24, el diplomático aseguró que la reunión superó todas las expectativas y permitió avanzar en temas clave como la lucha contra el narcotráfico, la cooperación energética y el papel de Colombia en la región.

“Fue realmente mucho mejor de lo que jamás me imaginaba. Una reunión larga, cordial y con momentos de reconocimiento mutuo”, afirmó García-Peña, quien destacó que ambos mandatarios se centraron en objetivos comunes pese a sus diferencias políticas.

Lucha contra el narcotráfico y apoyo a campesinos

Uno de los puntos centrales de la conversación fue la estrategia antidrogas. Petro explicó a Trump la política de sustitución de cultivos ilícitos mediante la erradicación manual y el reemplazo por café, cacao y otros productos lícitos.

El presidente estadounidense, según el embajador, entendió la necesidad de brindar oportunidades a los campesinos y reforzar la persecución contra los grandes capos del narcotráfico.

Trump preguntó por los jefes del narcotráfico y recibió detalles sobre cómo muchos de ellos operan desde el exterior, en ciudades como Miami, Dubái y Madrid. En este sentido, se acordó fortalecer la cooperación judicial y policial entre ambos países para capturar a los responsables.

Venezuela y sanciones en la agenda bilateral

El encuentro también abordó la situación de Venezuela. García-Peña explicó que Ecopetrol, a través de su filial ISA, podría jugar un papel clave en la recuperación de la red eléctrica del vecino país, lo que facilitaría operaciones energéticas y comerciales. Trump mostró interés en este tema y cuestionó las sanciones que impiden negocios con empresas venezolanas, sugiriendo que podrían revisarse.

Sobre la inclusión de Petro y algunos de sus familiares en la lista OFAC, el embajador señaló que el presidente colombiano no lo considera un asunto central, pero insistió en que es “absurdo” mantenerlo en un listado reservado para narcotraficantes. Según García-Peña, Trump reconoció que Petro es un aliado estratégico en la lucha contra el crimen transnacional.

El embajador también reveló que Trump manifestó su disposición a mediar en las tensiones entre Colombia y Ecuador, con el objetivo de evitar una escalada de conflictos en la región.