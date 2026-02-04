CANAL RCN
¿Cuál es la prioridad de Sencia en el Estadio El Campín? Mauricio Hoyos se pronunció

¿Prioridad al fútbol? La respuesta de Mauricio Hoyos frente al mal estado de la grama del estadio El Campín.

Fotos: IDRD

febrero 04 de 2026
11:44 a. m.
El mal estado de la grama del estadio Nemesio Camacho El Campín escaló hasta los micrófonos de la prensa nacional. Este miércoles 4 de febrero, en entrevista con La FM, Mauricio Hoyos, CEO de Sencia respondió ante las fuertes críticas por el terreno de juego, el cual obligó a la Dimayor a aplazar varias fechas de la Liga BetPlay I-2026.

El Campín será escenario de otro concierto el 28 de febrero pese al mal estado de la grama
Ante la creciente preocupación de que la Conmebol inhabilite el escenario para Independiente Santa Fe en la Copa Libertadores, Hoyos fue enfático al señalar que el fútbol no ha perdido su lugar.

Según el directivo, durante el 2025 se llevaron a cabo más de 70 partidos oficiales frente a solo 18 conciertos, argumentando que la prioridad operativa sigue siendo el deporte, a pesar de que la industria del entretenimiento representa el motor económico de la infraestructura moderna.

El plan de contingencia para recuperar la gramilla de El Campín

Para mitigar el daño actual en el césped, que ha sido calificado como un riesgo para la integridad de los futbolistas, Hoyos anunció medidas técnicas inmediatas.

Entre las acciones destacan el uso de lámparas de crecimiento acelerado para fortalecer el pasto y mesas de trabajo con expertos internacionales en climas adversos.

Además, confirmó que se trajo maquinaria especializada de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) para mejorar el drenaje y la aireación del campo, afectados por la actual temporada de lluvias.

"Queremos pedirle disculpas a los hinchas; no contábamos con esta condición climática, pero lo estamos resolviendo. Pedimos un poco de paciencia porque es un proceso largo", manifestó el CEO de Sencia.

Asimismo, ratificó que no habrá conciertos hasta el 27 de febrero, buscando un margen de recuperación para el gramado, aunque la polémica persiste debido al evento masivo ya confirmado para el 28 de febrero.

La ambiciosa apuesta de Sencia para El Campín en 2027

A pesar de los problemas actuales, Mauricio Hoyos defendió la visión a largo plazo del consorcio, asegurando que Bogotá lidera el proyecto de entretenimiento más ambicioso de América Latina.

La meta final, proyectada para diciembre de 2027, es entregar un complejo de vanguardia que incluya techo retráctil y grama híbrida retractable, tecnología que permitiría alternar eventos culturales y deportivos sin afectar la calidad del campo de juego.

Este modelo busca posicionar a la capital como un referente regional que impulse a ciudades como Medellín y Barranquilla a modernizar también sus escenarios.

No obstante, el reto inmediato de Sencia es cumplir con las normativas de seguridad y tecnología de la Conmebol. Por ahora, el compromiso es "hibridar" la grama y tecnificar los procesos de resiembra y poda para que los equipos bogotanos puedan ejercer su localía sin contratiempos en el calendario oficial de 2026.

