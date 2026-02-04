CANAL RCN
Colombia

Cayó 'Machete' presunto integrante del grupo delincuencial 'Los Juanitos'

Según las autoridades, 'Machete' fue capturado por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, pero contaba con medida de prisión domiciliaria por el delito de lesiones personales.

Foto: Policía Nacional

Noticias RCN

febrero 04 de 2026
11:48 a. m.
En un operativo desarrollado en el municipio de Granada, Meta, la Policía Nacional capturó en flagrancia a un hombre conocido con el alias de Machete, señalado de integrar el grupo delincuencial común organizado ‘Los Juanitos’.

Capturado alias Machete, integrante de 'Los Juanitos'

La acción hizo parte del denominado Plan Cazador, estrategia con la que las autoridades buscan golpear estructuras vinculadas al multicrimen en la región.

Las autoridades llevaron a cabo tres diligencias de allanamiento y registro en viviendas ubicadas en los barrios El Paraíso y El Bosque.

En uno de los inmuebles intervenidos, en El Paraíso, los uniformados hallaron cerca de medio kilo de marihuana, varios cigarrillos elaborados con esta sustancia y decenas de bolsas plásticas que, según la investigación, serían utilizadas para su dosificación y comercialización.

Tras el hallazgo, el hombre de 36 años fue detenido por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y puesto a disposición de la Fiscalía 26 Local de Granada para su proceso de judicialización.

De acuerdo con las investigaciones, alias Machete tendría un rol activo en la distribución de droga en el barrio El Paraíso y haría parte de ‘Los Juanitos’, una estructura señalada de dinamizar el microtráfico en esta zona del municipio.

Las autoridades también informaron que el capturado contaba con medida de prisión domiciliaria por el delito de lesiones personales.

Además, registra antecedentes judiciales por tráfico de estupefacientes, hurto calificado en dos ocasiones y violencia intrafamiliar.

Autoridades desarrollan operativos contra la criminalidad en Meta

El coronel Nelson Eduardo Zambrano Esguerra, comandante del Departamento de Policía Meta, aseguró que la institución mantendrá la ofensiva contra este tipo de organizaciones.

Según indicó, el objetivo es fortalecer la seguridad y proteger a la comunidad frente a estructuras que afectan la convivencia y el orden público.

