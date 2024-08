La conmovedora carta que busca un hogar amoroso para la fiel perrita de Javier Acosta

En una historia que ha captado la atención y el corazón de muchos, Javier Acosta, un hincha ferviente del equipo de fútbol Millonarios, se enfrenta a una situación profundamente emotiva.

Acosta, de 36 años, ha tomado la difícil decisión de solicitar la eutanasia debido a una serie de problemas de salud severos.

A tan solo 1 día de este evento, su fiel perra, Katy, fue puesta en adopción por la Fundación Adopta un Buen Amigo Chan.

Javier Acosta, quien ha estado en silla de ruedas desde un accidente de tránsito y recientemente fue diagnosticado con cáncer en la sangre, ha vivido momentos dolorosos en los últimos meses.

Además de sus desafíos médicos, Acosta contrajo un hongo en una piscina que agravó aún más su estado de salud. En este contexto, el hincha de Millonarios decidió poner fin a su sufrimiento mediante la eutanasia, programada para el viernes 30 de agosto.

En medio de esta situación, Javier Acosta tomó la dolorosa decisión de regresar a su perra, Katy, a la fundación que la acogió originalmente para su adopción. Katy, quien ha sido una compañera leal y amorosa durante años, ha estado a su lado en momentos buenos y malos, brindándole consuelo y compañía.

La Fundación Adopta un Buen Amigo Chan compartió un emotivo mensaje en Instagram, en el cual Katy, a través de una carta, expresa su gratitud a Acosta. En el mensaje, Katy recuerda con cariño los momentos compartidos con Javier: paseos en carro, tardes de fútbol, y las caricias que recibía a pesar del dolor que su dueño sufría.

Hola papito, te escribe tu negrita creída, la luz de tus ojos y tu compañera fiel, Katy. Hoy solo quiero agradecerte por haberme escogido como tu compañera de aventuras. Ambos nos hicimos compañía y no se si yo te salvé a ti o tú a mí.

El mensaje continúa con Katy expresando su comprensión sobre la situación de Javier y su deseo de encontrar un nuevo hogar lleno de amor.

Me prometiste que me cuidarías desde arriba. Aunque te extrañaré mucho, sé que buscarás un lugar hermoso para mí. No te reprocho nada, solo quiero agradecerte por darme los mejores años de mi vida.