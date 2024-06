Anuel AA no olvida a Karol G: nuevo mensaje que su canción “XQCP”

Una vez más, la exrelación de Karol G y Anuel AA vuelve a estar en el radar de todos los medios de comunicación y cibernautas. En esta oportunidad, la relación de los cantantes vuelve a tomar relevancia por los versos que le dedicó el puertorriqueño a la antioqueña, lo que ha generado todo tipo de comentarios entre los seguidores de la ‘Bichota’.

Durante las últimas horas, Anuel AA le dio a conocer a todos sus seguidores la nueva canción denominada “XQCP”, la cual hace junto a iZaak, y en donde aprovechó la oportunidad de dedicarle un verso a Karol G, recordando la relación que tuvieron los cantantes y que finalizó en marzo del 2021.

Mensaje de Anuel AA a Karol G en su nueva canción

Antes de que se diera el lanzamiento de la nueva canción, por medio de las redes sociales se había filtrado un audio de la misma parte donde no mencionaba a Karol G, sino que decía “El amor es pa’ los sabios, no para los 2 cara como Eladio". Sin embargo, la letra fue modificada a última hora y fue dedicado a la antioqueña.

“El amor es pa’ los sabios, no te deseo el mal Karol y Eladio”, es el verso que aparece en la nueva canción de Anuel AA, la cual fue lanzada el pasado 6 de junio y ya cuenta con más de 726 mil vistas en la plataforma de Youtube y que ha generado todo tipo de reacciones entre todos los aficionados de Karol G.

Ante el cambio, Anuel AA fue interrogado por la nueva letra de la canción, dejando claro que tomó la decisión no “tirarle” a Eladio, teniendo en cuenta que ya habrían arreglado sus diferencias y no tendría sentido encender la polémica nuevamente.

"Ustedes saben que yo no juego y cuando voy a tir*rles a alguien lo hago y ya. Eladio y yo tuvimos ciertas diferencias, él sabe que es mi hermano, fue una falta de respeto (...) cambié el verso, lo menciona, pero no tir*ndole porque ya habíamos arreglado las diferencias", contó en entrevista con Alofoke.

Reacción de los aficionados de Karol G sobre el verso de Anuel AA

Luego de que se diera a conocer el verso de Anuel a Karol G, los seguidores de la ‘Bichota’ no duraron en reaccionar a lo acontecido, dejando claro que el puertorriqueño todavía no habría superado a Karol G, a pesar de que en sus redes sociales ha mostrado abiertamente estar con Laury Saavedra.

“Madura, supera a Karol G por favor", "Anuel déjala ir", "después se enoja y dice que Karol es tema superado", "si no nombra a Karol no suena", “despechado”, "sigue enamorando de la Bichota", “ya no más Anuel”, fueron algunos mensajes de todos los seguidores de la antioqueña.