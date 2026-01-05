La publicación de Andy Rivera tras confirmarse el embarazo de Lina Tejeiro: ¿Indirecta?

Una de las relaciones de famosos más recordada en Colombia, fue la que sostuvieron Lina Tejeiro y el cantante Andy Rivera, cuando ambos estaban comenzando a destacar en sus respectivas carreras. A pesar de que se separaron hace años, todavía sigue generando reacciones.

Ahora, cuando Lina Tejeiro reveló en sus redes sociales que se encuentra a la espera de su primer hijo, muchos se volcaron hacia las cuentas del artista a la espera de algún tipo de reacción. Ante esto, hubo una publicación que encendió la conversación.

Andy Rivera y la publicación que generó reacciones

A través de sus historias de Instagram, el hijo de Jhonny Rivera publicó un video promocionando lo que sería un nuevo trabajo musical, pero el texto con el que acompañó la publicación fue lo que está dando de qué hablar, pues algunos lo tomaron como una indirecta.

"Mándame el ritmo que necesito desahogarme", escribió etiquetando a Miky la Sensa, pues el video tenía una de sus canciones. Al parecer, estarían trabajando en el remix de un tema que está en tendencias en Colombia.

¿Qué ha dicho Lina Tejeiro tras confirmar su embarazo?

El nombre de Lina Tejeiro sigue en tendencias tras hacer este anuncio. La actriz no ha dado mayores detalles sobre la etapa que está atravesando y tampoco se ha revelado públicamente quién sería el padre del bebé que está esperando.

Entre tanto, se ha dedicado a mostrar cosas de su vida cotidiana como la compañía de sus mascotas, así como a responder algunos mensajes de felicitación que ha recibido luego de confirmar que traerá una nueva vida a este mundo.