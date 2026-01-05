¡Ojo con las estafas! Así puede pagar sus impuestos sin hacer filas y sin caer en fraudes digitales

Con el inicio de la temporada de pago de impuestos en Colombia, miles de contribuyentes buscan cumplir con sus obligaciones tributarias y aprovechar descuentos por pronto pago que pueden llegar hasta el 10% en impuestos como el predial y el vehicular, dependiendo del calendario de cada ciudad.

Este periodo también ha impulsado el uso de canales digitales, una alternativa cada vez más utilizada por los ciudadanos para evitar filas, ahorrar tiempo y realizar sus pagos de manera más rápida.

Sin embargo, junto con ese crecimiento también aumentan los riesgos de fraude digital, especialmente por medio de páginas falsas, enlaces sospechosos y mensajes engañosos que buscan robar información personal y financiera.

Frente a esta situación, expertos hicieron un llamado a extremar precauciones y compartieron varias recomendaciones para evitar estafas al momento de pagar impuestos en línea.

El reto del uso de plataformas digitales para el pago de impuestos

Según información citada en el informe, los pagos en línea han aumentado cerca de un 70% y el recaudo de impuestos por esta vía ha crecido hasta un 20%, reflejando una mayor confianza de los ciudadanos en los sistemas electrónicos y en las plataformas digitales para cumplir con sus obligaciones tributarias.

Esta tendencia ha convertido los pagos digitales en una opción más ágil, eficiente y segura, siempre que se realicen a través de canales autorizados y con las debidas medidas de protección.

Juliana Grajales, gerente general de Evertec Placetopay, explicó que el reto actual no solo está en facilitar estos canales, sino en garantizar entornos confiables para los usuarios.

Desde Evertec hemos liderado la evolución de la experiencia de pago, integrando capas avanzadas de seguridad de forma invisible para el usuario, lo que permite transacciones más seguras sin sacrificar la simplicidad. Nuestro compromiso es claro: facilitar la vida de los ciudadanos mientras elevamos los estándares de confianza en los ecosistemas digitales.

Recomendaciones para no caer en fraudes al momento de pagar los impuestos

Ante el aumento de intentos de fraude, la compañía compartió cinco recomendaciones fundamentales para pagar impuestos de manera segura y evitar caer en estafas digitales.

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La primera recomendación es ingresar únicamente a los portales oficiales de alcaldías, gobernaciones o entidades autorizadas.

Se aconseja escribir directamente la dirección en el navegador o acceder desde sitios institucionales reconocidos, evitando páginas desconocidas o sitios que imitan la imagen de entidades públicas, ya que suelen ser utilizados por ciberdelincuentes para robar datos personales y bancarios.

El segundo consejo es verificar que la página tenga protocolo https y certificado de seguridad.

La presencia del candado en la barra de direcciones indica que la información ingresada viaja cifrada y protegida. Si la página no muestra estas características o el navegador emite alertas de seguridad, lo más recomendable es no continuar con la transacción.

También se recomienda evitar enlaces enviados por correo electrónico, mensajes de texto o redes sociales que prometen descuentos especiales, facilidades de pago o plazos extraordinarios.

Muchas veces estas estrategias son utilizadas por delincuentes para dirigir a los usuarios hacia páginas fraudulentas. Antes de cualquier pago, la recomendación es confirmar la información directamente con la entidad oficial correspondiente.

Otro punto clave es realizar las transacciones desde redes seguras y dispositivos personales, evitando conexiones WiFi públicas como las de cafeterías, aeropuertos o centros comerciales.

Estas redes pueden ser vulnerables a ataques informáticos que permiten interceptar información confidencial, aumentando considerablemente el riesgo de fraude.

Finalmente, se aconseja confirmar siempre el comprobante de pago y revisar constantemente los movimientos bancarios o de billeteras digitales.

Esto permite verificar que la transacción se realizó correctamente y detectar de forma temprana cualquier movimiento sospechoso.

En caso de encontrar irregularidades, se recomienda comunicarse de inmediato con la entidad financiera o con los canales oficiales de atención de la plataforma de pagos para reportar la situación y evitar mayores afectaciones.