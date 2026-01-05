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Eduardo Méndez se pronunció y dejó claro el futuro de Pablo Repetto en Santa Fe

El presidente de Independiente Santa Fe se refirió a la actualidad del equipo y se pronunció oficialmente sobre la continuidad del cuerpo técnico.

Eduardo Méndez Pablo Repetto
FOTO: Captura de pantalla - Win Sports | @SantaFe

Noticias RCN

mayo 01 de 2026
02:44 p. m.
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Independiente Santa Fe regresó a la Copa Libertadores luego de cinco años de ausencia, pero en las tres primeras fechas de la fase de grupos, el equipo bogotano apenas ha sumado un punto, producto de un empate frente a Peñarol en 'El Campín'.

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Sumado a este flojo rendimiento a nivel Conmebol, el equipo se juega su última vida en la Liga BetPlay, donde deberá superar a Internacional de Bogotá en la última fecha del 'todos contra todos', buscando meterse a la fase de cuartos de final.

El futuro de Pablo Repetto en Santa Fe

En medio de los malos resultados del equipo, muchos han comenzado a cuestionar la continuidad del técnico Pablo Repetto, quien llegó a finales de 2025 para liderar el proyecto considerando su experiencia en clubes grandes del continente, incluyendo Atlético Nacional.

Sin embargo, el presidente de la institución, Eduardo Méndez, le salió al paso de los rumores sobre la posible salida del DT uruguayo, asegurando que está firme en el cargo de cara al tramo más decisivo del semestre.

¿Qué dijo Eduardo Méndez sobre Pablo Repetto?

En diálogo con Carlos Antonio Vélez en Win Sports, Méndez aseguró que por el momento no hay decisiones tomadas. "Es mentira que Repetto no vaya a dirigir el domingo. Que lo vaya a dirigir de ahí en adelante, no sé (...) se lo pregunté al presidente de Santa Fe y me dijo 'desmiéntalo'".

Por otro lado, Vélez indicó que es muy probable que si Repetto no logra meterse a las fases finales del fútbol colombiano, termine saliendo de su cargo.

Cabe recordar que el equipo sumó un título a su palmarés bajo la gestión de este técnico, superando a Junior de Barranquilla en la final de la Superliga 2026.

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