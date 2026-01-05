Adulta mayor fue asesinada frente a su hijo tras cobrar su pensión en Santa Marta

Una adulta mayor fue asesinada tras ser víctima de un robo luego de cobrar su pensión en un banco. El hecho ocurrió en una transitada avenida de Santa Marta cuando la víctima se disponía a comprar alimentos en compañía de su hijo.

La víctima fue identificada como Alma Roca, quien había salido del banco después de retirar su pensión. El atacante habría seguido a la mujer durante todo el trayecto desde la entidad bancaria hasta el lugar donde pretendían almorzar.

El delincuente intentó arrebatar el bolso de la mujer y, ante la resistencia le disparó.

"El hombre viene con el arma de desenfundada y se dirige inmediatamente al bolso de mi mamá, se lo jala, mi mamá instintivamente lo retiene y sin mediar palabra le dispara en toda la frente, después de ese disparo tan fuerte que acabó con la vida de mi madre", relató Gabriel Fernández, hijo de la víctima.

Gabriel intentó auxiliarla inmediatamente al notar que aún presentaba signos vitales, la trasladó de urgencia a un centro médico donde, pese a los esfuerzos del personal, falleció horas después debido a la gravedad de la herida.

Las autoridades buscan a responsable de asesinar a adulta mayor en Santa Marta

Las autoridades aseguran que trabajan para identificar y capturar al atacante. El hijo de la adulta mayo r asegura que está dispuesta a identificar al responsable del crimen para que otra familia no pase por el mismo dolor.

"Yo no me quiero quedar callado, yo no voy a esconderme, hay que identificar al bandido, lo identifico, pero yo no quiero que ningún pensionado, abuelo, abuela, vuelva a sufrir un atentado de estos. No es justo", expresó Gabriel.

Los tres hijos y cinco nietos de Alma Roca exigen justicia ante este hecho que enciende las alertas sobre la seguridad de los adultos mayores durante los días de cobro de sus pensiones.