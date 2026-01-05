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Viuda de Yeison Jiménez hizo grave acusación que involucra a Ciro Quiñónez: "Me siento vulnerada"

Sonia Restrepo denunció un presunto caso de difamación, señalando a un creador de contenido que habló sobre su vida personal.

Sonia Restrepo y Yeison Jiménez y Ciro Quiñónez
FOTO: Captura de pantalla - Yeison Jiménez YT | Ciro Quiñónez IG

Noticias RCN

mayo 01 de 2026
12:42 p. m.
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Tras casi cuatro meses de la muerte de Yeison Jiménez en un grave accidente de tránsito, su esposa, Sonia Restrepo, se ha mantenido muy alejada de medios y redes sociales en medio de su duelo. Sin embargo, recientemente hizo una breve reaparición para denunciar un delicado caso.

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A través de sus historias de instagram, señaló que un creador de contenido está difamándola al insinuar que sostiene una supuesta relación sentimental con el cantante Ciro Quiñónez, quien fue un gran amigo de Yeison en vida.

¿Qué dijo la esposa de Yeison Jiménez?

Restrepo escribió. "Por favor ayúdenme a identificar esta rata, está acabando con mi tranquilidad, mi buen nombre y la paz mental de mis hijos. Me siento acosada, vulnerada y maltratada. Esto ya es personal, es persecución y abuso hacia una mujer que está pasando por la prueba más dura de su vida".

La publicación fue compartida por su cuñada Lina Jiménez, recordando que Sonia Restrepo apenas tiene una cuenta privada con poco más de 400 seguidores. Esta situación generó indignación en redes sociales, con muchos internautas defendiendo el buen nombre de Sonia Restrepo.

Ciro Quiñónez también se pronunció tras la presunta difamación

El artista cucuteño también se pronunció a través de sus redes sociales, anunciando que están buscando que se rectifique, pero sin asegurar que emprendería acciones legales o algo similar. De hecho, elevó el tono a lo que muchos interpretaron como una amenaza, haciéndole el llamado a la tranquilidad.

"Nos está acosando y dañando el buen nombre mío y de una dama en todo el sentido de la palabra como lo es la esposa de mi hermano Yeison Jiménez", escribió.

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