Se confirma el primer caso de mpox variante Ib en Bogotá: es el segundo a nivel nacional
El anuncio lo hizo este viernes 1 de mayo la Secretaría de Salud en sus redes sociales.
mayo 01 de 2026
05:56 p. m.
La Secretaría de Salud dio a conocer este viernes 1 de mayo el primer caso de mpox variante lb en la ciudad. La persona está en cerco epidemiológico.
Cabe mencionar que este es el segundo caso confirmado a nivel nacional, dado que el primero había sido el 18 de abril en Antioquia.
Noticia en desarrollo. En minutos, más detalles …