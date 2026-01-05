Trump anuncia aumento de tarifas del 25% a vehículos europeos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes 1º de mayo que incrementará la próxima semana las tarifas aduaneras para automóviles y camiones provenientes de la Unión Europea (UE), al considerar que Bruselas no está cumpliendo con los compromisos comerciales pactados.

Un acuerdo firmado a mediados del año pasado había limitado la tarifa estadounidense sobre automóviles y autopartes de la UE a 15%, por debajo del 25% que Trump impuso a otros socios comerciales.

“Dado que la Unión Europea no está cumpliendo plenamente el acuerdo comercial que acordamos, la próxima semana aumentaré las tarifas aplicadas a la Unión Europea sobre los automóviles y camiones que entran en Estados Unidos. La tarifa será aumentada para 25%”, afirmó el mandatario a través de su plataforma de Truth Social.

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Alemania, el país más expuesto al impacto

La medida golpeará especialmente a Alemania, principal exportador de vehículos hacia Estados Unidos dentro del bloque europeo. Según datos de la Asociación Europea de Automóviles, más de un quinto de las exportaciones de vehículos de la UE tienen como destino el mercado estadounidense. Solo Alemania envió cerca de 450.000 automóviles en 2024, aunque la cifra ha venido disminuyendo desde entonces.

El anuncio se produce un día después de que Trump retomara sus críticas al canciller alemán, Friedrich Merz, a quien instó a concentrarse en poner fin a la guerra en Ucrania en lugar de “interferir” en Irán.

Parlamento Europeo dio aval condicionado

A finales de marzo, el Parlamento Europeo aprobó de manera condicionada el pacto comercial con Washington, que prevé la reducción de algunas tarifas de la UE a importaciones estadounidenses como paso previo a la aplicación del acuerdo de 2025.

No obstante, los eurodiputados exigieron salvaguardas adicionales y el texto aún debe ser negociado con los Estados miembros antes de entrar en vigor.

La decisión de Trump añade tensión a las relaciones transatlánticas y abre un nuevo frente en la disputa comercial, con consecuencias directas para la industria automotriz europea y para el comercio bilateral.