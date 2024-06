Colombia brilla con 25 bares en la élite mundial de “The World’s 100 Best Clubs”: estos son los nominados

Colombia ha consolidado su posición como un epicentro vibrante de la vida nocturna internacional, destacándose con 25 bares nominados en la prestigiosa lista "The World's 100 Best Clubs" de 2024. Este reconocimiento subraya el papel crucial que juegan las discotecas del país, no solo como centros de entretenimiento, sino como embajadores culturales que fusionan música, baile y experiencias gastronómicas únicas.

Los bares más destacados de Bogotá en "The World's 100 Best Clubs"

Entre los destacados se encuentran varios establecimientos emblemáticos en Bogotá, como: Clandestino Club, Octava, Salvador, Theatron, Cumbia House y Candelario.

En Medellín, la diversidad se refleja en lugares como La Oculta, que ofrece una experiencia exclusiva de música crossover, Bar Chiquita, La Chula, Discoteca Brutal, Mall Bora Bora, Dulcinea y Ene Rooftop.

Además, en Cali destaca Cantina La 15, reconocida por su fusión de música y gastronomía mexicana en un entorno impresionante. También, se destaca El Mulato, La Pérgola Clandestina y Living Nightclub.

Bares destacados en "The World's 100 Best Clubs" en algunas regiones de Colombia

Del mismo modo, en Villavicencio se posicionan Los Capachos y María Bonita. Por Cartagena, El Pasquín de Joaco y La Movida. En el eje cafetero, Cantina 1810 y Patrimonio Manizales, mientras que en Duitama, Flow Multiespacio y en Chía, Andrés Carne de Res.

Para votar por su club favorito, los interesados pueden visitar el sitio web oficial y seleccionar su preferido antes del 1° de octubre. Las votaciones populares se complementarán con la evaluación de un jurado profesional, asegurando un proceso equitativo y transparente para determinar los mejores clubs del mundo.

Este reconocimiento internacional no solo destaca la vitalidad de la escena nocturna colombiana, sino que también impulsa el turismo cultural y fortalece la imagen de Colombia como destino de entretenimiento de clase mundial. Los nominados representan la diversidad y creatividad que caracterizan a las noches colombianas, ofreciendo a locales y visitantes experiencias memorables que van más allá del simple entretenimiento.

La participación en esta votación no solo apoya a sus locales favoritos, sino que también promueve la riqueza cultural y la diversidad de Colombia en un escenario global.