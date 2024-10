¿Los carros se pueden disfrazar para Halloween? Conozca las reglas antes de decorar

La temporada de Halloween se aproxima y muchos conductores están entusiasmados por adornar sus vehículos con motivos festivos.

Aunque no hay una prohibición específica sobre la decoración de carros para esta festividad, existen normativas que los propietarios de vehículos deben tener en cuenta para evitar problemas legales.

¿Qué decoraciones en carros están permitidas en Halloween?

Según el Código Nacional de Tránsito de Colombia, no hay una regulación que impida la decoración de carros para ocasiones especiales como Halloween. Sin embargo, es crucial que los conductores se adhieran a ciertas pautas.

Un aspecto fundamental es la visibilidad: el artículo 130 del código menciona que ningún adorno debe interferir con la capacidad del conductor para ver adecuadamente el camino.

Esto significa que los vidrios del vehículo no pueden ser cubiertos por decoraciones que bloqueen la visión, lo que incluye tintes o polarizados no autorizados. Las multas pueden ser aplicadas a aquellos que no cumplan con estas normas.

Además, los conductores deben evitar alterar el color original del vehículo sin el correspondiente aviso a la Policía de Tránsito. Si se decide realizar cambios significativos en la apariencia del carro, es necesario registrarlo para evitar sanciones, que podrían incluir multas de hasta 8 salarios mínimos legales diarios. Por lo tanto, decoraciones que alteren de manera notable el color del carro deben ser notificadas.

¿Está prohibido decorar los carros en Halloween?

Las decoraciones que cubren elementos esenciales del vehículo, como las placas de identificación, están estrictamente prohibidas. También es importante evitar cualquier modificación que cambie la información identificativa del carro, ya que esto puede resultar en sanciones severas.

Las calcomanías y luces festivas suelen ser aceptables, siempre y cuando no interfieran con la visibilidad o la seguridad del vehículo. Por ejemplo, telarañas de vinilo pequeñas o figuras decorativas que no impidan la vista son generalmente bienvenidas.

La temporada de Halloween ofrece la oportunidad perfecta para divertirse y expresar la creatividad a través de la decoración de vehículos. No obstante, es esencial que los conductores respeten las normativas de tránsito para garantizar su seguridad y la de los demás.

Por tales motivos, prepararse adecuadamente y mantenerse informado sobre lo que se puede y no se puede hacer es clave para disfrutar de las festividades sin inconvenientes.